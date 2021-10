Ingatlanbérlés vagy székhelyszolgáltatás: melyik éri meg jobban a kisvállalkozóknak?

Sokan úgy gondolják, hogy a székhelyszolgáltatás kizárólag nagyobb cégek számára lehet hasznos. Az igazság azonban az, hogy az egyéni vállalkozók és kisvállalkozások számára legalább annyi előnyt rejteget, mint egy nagyobb kft. vagy egy bt. számára. Most megmutatjuk azt is, hogy miért!

A legtöbben, ha meghallják a székhelyszolgáltatás szót, azonnal egy olyan lehetőségre asszociálnak, ami a nagyobb cégekhez, vállalatokhoz köthető. Pedig a székhelyszolgáltatás az egyéni vállalkozók és kisvállalkozások válláról is képes lehet rengeteg terhet levenni, és egyszerűbbé tenni a mindennapjaikat. Ahhoz azonban, hogy megértsük a székhelyszolgáltatás előnyeit, érdemes tisztában lennünk magával a székhelyszolgáltatás fogalmával. Éppen ezért most megmutatjuk, miben rejlik a székhelyszolgáltatás lényege, hogyan vehetik azt igénybe az egyéni vállalkozók, és milyen előnyökkel jár számukra, ha saját vállalkozásuk székhelyét egy megbízható szolgáltató irodájában jelentik be.

Mit jelent a székhelyszolgáltatás?

A székhely olyan, létfontosságú dolog, mellyel a legális működés érdekében minden egyes vállalkozásnak rendelkeznie kell. Legyen szó saját kft-ről, bt-ről vagy épp egyéni vállalkozásról, saját székhely nélkül egyik sem kezdheti meg törvényes üzleti tevékenységét.

Sok esetben azonban székhelyet találni problémás lehet. Ennek egyik oka, a bejelentett ingatlan kizárólag saját tulajdonban állhat, esetleg olyan bérelt helyiség lehet, mely fölött a vállalkozás használati joggal rendelkezik. Sokan éppen ezért székhelyüket saját otthonukban jelentik be, ami meglehetősen problémás lehet. Hiszen ebben az esetben nem tudjuk szétválasztani a családi életet a munkától, s a hivatalos levelek érkezését, valamint az esetleges NAV-ellenőrzéseket is otthonunkban kell várnunk.

De akadnak olyanok is, akik a költségesebb utat választják: bérelnek egy olyan irodát, amit a működés során székhelyként is használhatnak. Ebben az esetben azonban a magas bérleti díjakkal, is számolnunk kell, valamint azzal, hogy munkaidőben mindig legyen egy emberünk, aki a cég hivatalos ügyeinek intézésével, a levelek érkeztetésével és az ellenőrök fogadásával foglalkozik.

Arról azonban sokan nem is tudnak, hogy létezik egy harmadik lehetőség is, melyet a székhelyszolgáltatás jelent. Ebben az esetben a székhelyet egy harmadik féltől béreljük, aki minden olyan, alapvető szolgáltatást biztosít számunkra, mely garantálja cégünk legális működését.

Ez rendkívül kényelmes megoldás, hiszen egy fix költségért cserébe minden, fentebb már említett kérdést megoldottnak tekinthetünk. A hivatalos levelek érkezését, továbbítását, valamint a NAV-ellenőrzések kezelését is beleértve.

Sokan azonban ennek ellenére sem bíznak a székhelyszolgáltatásban, és ragaszkodnak ahhoz, hogy saját irodát bérelve, egyedül küzdjenek meg a székhely fenntartásával járó, napi feladatokkal.

Egy átlagos iroda költségei kontra székhelyszolgáltatás: melyik a kifizetődőbb?

Sokan úgy állnak neki vállalkozásuk felépítésének, hogy bele sem gondolnak abba: a jelenlegi ingatlanpiaci árak mellett az irodabérlés rendkívül drága mulatság lehet.

A budapesti ingatlanárak ugyan változó spektrumon mozognak, azonban alapvetően egy saját iroda bérleti díja 10-20 €/m2 lehet. Ez a legolcsóbb megoldás estén is százezres nagyságrendre rúg forintba átszámolva. Arról nem is beszélve, hogy számolni kell a kaucióval, a rezsiköltségekkel, és természetesen azzal is, hogy az irodában minden munkanapon szükség lesz egy kollégára, aki készenlétben áll, és a székhelyünkkel kapcsolatos ügyeket intézi.

Ez azt jelenti, hogy egy havi irodabérlés akár több százezres költség is lehet, melyet egy egyéni vállalkozó vagy egy indulófélben lévő kisvállalkozás csak nagyon ritka esetben engedhet meg magának.

Így két út marad előtte: a saját otthonban történő székhely-bejelentés, illetve az, hogy megbízható, profi székhelyszolgáltatót választ.

Az előbbi hátrányait már fentebb összegyűjtöttük, előnyei közt pedig talán mindössze annyi említhető, hogy ebben az esetben a székhelyért cserébe nem kell fizetnünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy éppen ezért nem is kapunk semmiféle kényelmi szolgáltatást sem.

A székhelyszolgáltatás ezzel szemben mindent biztosít, ami a gördülékeny, legális működéshez szükséges. Rengeteg terhet képes levenni a vállalkozók válláról, hogy nekik ne kelljen mást tenniük, mint a főtevékenységre koncentrálniuk.

A legtöbbekben persze azonnal felmerül a kérdés: ez mind rendben, de mégis, mennyit kell ezért fizetni? Nos, sokan gondolják úgy, hogy a székhelyszolgáltatás költséges, azonban, ha szétnézünk a piacon azt tapasztalhatjuk, hogy ez egyáltalán nem igaz.

Jó székhelyszolgáltatót egy fél évre már 25.000-40.000 forint közötti áron találhat az ember, ami azt jelenti, hogy havi szinten alig kell 5-6 ezer forintnál többet fizetnie a nyugodt hétköznapokért és minőségi szolgáltatásokért cserébe. Ez a költség pedig önmagában kevesebb annál, mint amit egy középkategóriás iroda egyetlen négyzetméteréért kellene ugyanilyen időszakra fizetnünk.

Ennek tükrében tehát már jól látható, hogy a székhelyszolgáltatás nem csak a nagy cégek, de a kis-és középvállalkozások, illetve az egyéni vállalkozók számára is remek megoldás lehet, hiszen egyrészt garantálja a gördülékeny, legális működést, másrészt pedig rengeteget segíthet abban, hogy a cég működésén évente akár százezres, sőt, bizonyos esetekben akár milliós nagyságrendű összegeket lehessen spórolni!