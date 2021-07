Ismét népszerű a svájci bicska

Voltak idők, amikor a férfiak jelentős hányada ki sem mozdult otthonról valamilyen zsebkés nélkül. Nem számított, hogy az adott kés nem márkás, a lényeg, a használhatóságon volt. Praktikus okok miatt hordtak a férfiak maguknál ilyen eszközt, hiszen még a régebbi időkben nem volt mobiltelefon, hogy segítséget kérjenek minden apró elakadásnál. Manapság ha nem is kimondottan bicskatokban, az övekre csatolva hordják maguknál a férfiak a kedvenc bicskájukat, egyre többen kedvelik meg ismét ezt a nagyon hasznos vágóeszközt, amelyet természetesen nem csak vágásra lehet használni. Főleg, ha egy multifunkcionális svájci bicskáról van szó.

A svájci bicska manapság is közkedvelt

Bizonyára mindenki tudja, hogy a svájci bicska, a svájci hadsereg zsebkése. Ezek a hihetetlenül nagy népszerűségnek örvendő svájci bicskák a Victorinox égisze alatt születtek meg és gyáraiban készülnek.

A svájci hadsereg kése nem csak egy pengéből áll, hanem, mint ahogyan a neve is mutatja, több hasznos szerszám is a bicska részét képezi. A fogantyúja általában piros színű és egy fehér kereszt található azon. A bicskát, a svájci hadsereg katonái számára fejlesztették ki, hogy egyetlen eszközzel rendelkezzenek. Mégpedig egy olyan eszközzel, amelyet sokféle feladat elvégzésére használhassanak kompakt módon. Nem csak a svájci katonák tetszését nyerte el ez a kisméretű, a tenyérben is könnyedén elférő multifunkciós eszköz, hanem a ma embere is nagyon kedveli ezeket a bicskákat. A svájci bicskának többféle modellje is létezik, eltérő számú szerszámkombinációkkal. A Victorinox pont azért tervezett és gyártott ennyiféle bicskát, hogy mindenki megtalálja a kedvére való darabot. De igazán csak akkor örülhetünk hosszú ideig még egy bicskának is, ha rendszeresen karbantartjuk. A kés élezése is nagyon fontos. A késélezésben pedig a Lansky jár az élen.

A megbízható Lansky késélező

A Lansky, több mint 30 éve gyárt különféle késélező eszközöket. A céget Arthur Lansky Levine alapította. A cég folyamatosan fejleszti a késélező rendszereit, így mindenki megtalálhatja az ízlésének és a késének megfelelő késélezőt. A praktikus Lansky élezőt nem csak otthonunk kényelmében használhatjuk, hanem bátran magunkkal vihetjük, ha épp kirándulni vagy túrázni megyünk.

A Lansky élezők, élező rendszerek használatát könnyű megtanulni. Érdemes is elsajátítani ezeket az ismereteket, hiszen a Lansky élezővel könnyedén, gyorsan és hatékonyan valósíthatjuk meg a kések élezését.