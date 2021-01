Keresőoptimalizálás stratégia 2021 – mire figyeljünk idén?

Az internet és az online tartalmak talán még soha nem bírtak akkora jelentőséggel, mint napjainkban.

A világszerte kialakult helyzet maga után hozza a home office keretein belül dolgozók számának elképesztő növekedését és az online vásárlás, ügyintézés megszaporodását. Míg egyes iparágak a csőd szélére kerültek, addig a webes kereskedelem virágzik, és minden, ami az interneten keresztül elérhető, megrendelhető, megtudható, az kiemelten fontossá vált. Mindezt akkor is érdemes kihasználni, ha keresőoptimalizálásról van szó.

Keresőoptimalizálás újszerű felfogással

Napjainkban a SEO nem csak azzal jelent egyet, hogy a Google előkelő pozícióját sikerüljön megcsípni. Ennél sokkal több rejlik benne, és szélesebb kört ölel fel a területen. Nem véletlen, hogy mind többen fordulnak profi céghez weboldaluk felfuttatásának tervével. A komplex tudást és az aktualitások pontos ismeretét megkövetelő szakterület magában foglalja az influencer marketinget és a tartalomkészítést is, de a hagyományos SEO megoldásoknak is jut még némi szerep.

Influencer-marketing: nem mindegy, kit választunk!

A keresőoptimalizálás ár 2021-ben is függ attól, kit bízunk meg a feladattal, milyen kiinduló állapotban van a weboldal, és persze mit szeretnénk elérni segítségével. A havi díjas keresőoptimalizálás során a szakemberek a tartalommarketingre is kiemelt figyelmet fordítanak. Ebben fontos szerepet töltenek be az influencerek, akik ma már a YouTube-on, az Instagramon is szép számmal jelen vannak. A siker érdekében azonban korántsem mindegy, hogy ki mellett tesszük le a voksot. Ahogyan a közösségi oldalakon való jelenlétben, úgy az influencerek kapcsán is fontos, hogy a termék vagy szolgáltatás szempontjából releváns célcsoportot sikerüljön megtalálni. Ellenkező esetben felesleges az erre fordított összeg.

Keresőoptimalizálás stratégia 2021: a tartalommarketing egyre fontosabb!

Ahogyan a közösségépítésnek és a véleményvezéreknek kiemelt szerep jut manapság, úgy a tényleges információtartalommal bíró cikkek is mind keresettebbek. Nem csak a felhasználók figyelemfelkeltésének érdekében van ez így. A Google is előnyben részesíti azokat a honlapokat, melyet kifejezetten tartalmas, az internetezők igényeit kiszolgáló cikkeket, hosszabb tartalmakat kínálnak.

(PR cikk)