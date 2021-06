Kiszervezés biztonsága, költséghatékonysága

A változások éve volt a 2020, de tudjuk, ott nem zárult le.

A mindennapi élettel együtt a gazdasági életben is sok minden módosult már 2021-ben is. Érthető, hogy mindez a HR adminisztrációban és a bérszámfejtésben is éreztette hatását. Nagy feladatot ró azokra, akik a jogszerűséget a meglévő rendszerekkel próbálják összehangolni. Az alábbi sorokban arról írunk, hogy a több mint 30 éves HR tapasztalattal rendelkező Pannon-Work Zrt. milyen HR szolgáltatásokkal tud megoldást nyújtani partnerei számára.

„HR témában sokféle kérdéssel találkozunk Partnereink kapcsán, amire közösen keressük és találjuk meg a jó válaszokat. Cégünk komplex HR szolgáltatás keretein belül széles tevékenységi körrel rendelkezik, így munkaerő-közvetítés, a fizikai, a szellemi munkaerő-kölcsönzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint a diák-, és a nyugdíjas foglalkoztatás bármelyikében tudunk segíteni. Ezzel együtt országos szinten is nő az outsourcing szolgáltatásaink iránti kereslet. Gyakori, hogy a kölcsönzési projektet követően, vagy azzal összekapcsolva partnereik a HR Matrix szolgáltatásukat is választják, melyben bérszámfejtés, HR adminisztráció, munkajogi tanácsadás is megtalálható” – Mondja az országosan 16 irodával rendelkező Pannon-Work Zrt. közép-magyarországi régióvezetője Pintér Noémi, aki Budapesten, Szolnokon és Kecskeméten lévő irodáért felelős.

A következőkben abban igyekszik a cikk segítséget adni, milyen kérdéseket jó tisztázni, ha egy cég gondolkodik HR adminisztráció, bérszámfejtés kiszervezésében.

Mikor érdemes gondolkodni a kiszervezésében?

Ahhoz, hogy a jogszerűség biztosított legyen a munkafolyamatok során, szinte folyamatos képzés szükséges és a felelősség is nagymértékű. A vállalatnak fejtörést okozhat, amikor egy munkatárs betegség vagy egyéb okból kifolyólag kiesik a munkából. Egy kolléga pótlása mindig sok energiát követel, de ott, ahol egy munkaterületet kevesen látnak el, még fennakadást is okoz. Ilyen esetekben nagy segítség lehet az outsourcing céggel való együttműködés. „Tapasztaljuk, hogy megbízóinkról – már a szakértő kollégáinkkal történő átadási folyamat során is, de azt követően igazán – nagy teher esik le, amit más belső vagy stratégiai feladatokra tudnak átcsoportosítani”– osztja meg velünk cége tapasztalatait Noémi.

A Pannon-Work cégcsoport 2020-ban vásárolta meg a HR Face Kft.-t, aki már akkor 15 000 munkavállaló bérszámfejtését végezte. Ma ez 22 000 főre emelkedett.

Milyen kérdéseket jó tisztázni?

Érdemes meghatározni, az elvégzendő feladatok tételes listáját határidővel, a rendelkezésre állást, ügyfélszolgálat módját, meddig és mire terjed ki a szolgáltató felelőssége, adatbiztonsági előírásokat, szolgáltatási idő hosszát.

„A garancia vállalás tisztázása szintén kardinális kérdés a felelősségteljes munkához. Itt beszélünk szakmai- és minőségi garanciáról is. A Pannon-Work cégcsoporton belül a HR Face Kft. törekszik a 0%-os hibaszázalékra”– egészíti ki a régió vezetője.

Milyen feladatok alól mentesülhet, aki a bérszámfejtés kiszervezése mellett dönt?

Cégünk – mondja Sánta Noémi – NEXON és a Kulcs-Soft rendszerét használja a HR- és bérszámfejtési folyamatokhoz. Bérelszámolást, TB kifizetőhelyi feladatok teljes körű ellátását, beléptetést, kiléptetést, teljes körű adatszolgáltatást biztosítunk. A megbízó felé riportokat küldünk, dolgozói adatbázishoz fűződő feladatokat átvállaljuk. A munkaerőpiac ismerete, magasan képzett belső szakembergárda, és eddigi tapasztalataink mind garancia arra, hogy magas színvonalon teljesítsük ügyfeleink megbízását. Szakértő kollégáink a hazai kkv-k igényen túl, a multinacionális nagyvállalatokat is kiszolgálják, akik elégedetten tartanak velünk több éve.

Megoldásban gondolkodunk, keressen bennünket bizalommal!

