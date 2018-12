Klasszikus tévhitek a sport fehérneművel kapcsolatban

Vannak, akik nem a professzionális sport alsóneműre szavaznak, edzés közben, pedig ezeknek a daraboknak rengeteg előnye van. Lássuk, miért gondolják azt sokan, hogy csak felülre kell speciális ruházat a testmozgáshoz.

Nem ugyanaz az élmény

Sokakat hosszú időn át az tartott vissza a sport kollekciók viselésétől, hogy ezek a darabok úgymond unalmasak és uniszexek. Ki szeret csontszínű, gumis, alul levágott topokat hordani – amilyenek régebben ezek a fehérneműk voltak -, ha semmi indok nincs rá?

Ha rápillantunk a jelenlegi fantasztikusan dizájnos kollekciókra, láthatjuk, hogy ma már ugyanolyan izgalmas és szexi melltartót és bugyit húzhatunk fel sportoláshoz, mint bármilyen más tevékenységhez.

A most trendi színkavalkád, ami az athleisure darabokat jellemzi – a cipőktől a jóganadrágokig – az alsóneműkön is megjelent. Divatszínekben ragyognak a sportmelltartók, így ezek az elasztikus darabok akár önmagukban is viselhetők.

Hogy miért érdemes ezekre a holmikra áldozni? Azaz miért ne nyúzzuk edzés közben a hagyományos viseletet?

Megkíméljük a kedvenc fehérneműinket

Az intenzív mozgás okozta súrlódást, dörzsölődést csak speciális anyagok bírják jól. A technikai anyagok a verejtékezést is jobban kezelik, míg mindezek egyrészt rosszat tesznek a megszokott melltartóinknak, másrészt korábban fognak kikopni a használatból.

Ha valaki csak egyszer is próbát tesz, rájön, sokkal kényelmesebb egy sportoláshoz kifejlesztett alsóneműben végigcsinálni az edzést, mint átizzadni a megszokott fehérneműt. Kialakítása, elasztikus anyaga révén nem is akadályoz, nem ‘akasztja meg’ a mozdulatokat.

Akit már zavart egy csúszkáló melltartópánt egy ászana átélése közben, az tudja, nem véletlenül van kitalálva a profi alsóruházat. Az erre a célra tervezett alsónemű minden pózban a helyén marad, és nem tudjuk úgy átizzadni, mint a klasszikus darabokat. Az extra lélegző technikai anyag is hozzájárul a komfortérzethez.

Csodát tehet egy jól megválasztott darab

Vannak olyan sportágak, ahol alapvető szükséglet a speciális melltartó. Ha valaki komolyabb méretű keblekkel van megáldva, az egy hagyományos típusban nem tud például futni vagy teniszezni. Nagy fájdalmat tud okozni ugyanis a keblek lendületes mozgása.

Nem kevesen vannak, akik lemondanak emiatt például a kocogásról, akár már serdülőkorban, azt gondolván, ez a sport csak az S-es, XS-es alkatúaknak van ‘kitalálva’.

Pedig egy jól kiválasztott sportmelltartóval bárki le tud futni egy maratont.

A megfelelő alátámasztás ellensúlyozza az intenzív mozgást, és a helyén tartja a kebleket azzal együtt, hogy a felfokozott légzést nem akadályozza.

A végső ellenérv a sport fehérneműkkel szemben, hogy nem tesznek elég vonzóvá mondjuk egy edzőteremben. A sportmelltartók valóban inkább kissé leszorítanak, mint kiemelnek annak érdekében, hogy az érintett testrészt stabilan tartsák.

Azonban néha a vágyott eredmény érdekében sportos stílusra kell váltani. A kisportolt külső, amit csak elkötelezett edzéssel érhetünk el, mindenért kárpótol.

Ám ez még nem minden: ha könnyű mozgást végzünk – például kevésbé intenzív jógaórán veszünk részt – ma már akár varrás nélküli, előformázott push up sportmelltartót is beszerezhetünk. Azaz ha ragaszkodunk a bélelt, kosaras kebeltartókhoz, vannak sportok, ahol ezeket is nyugodtan viselhetjük.