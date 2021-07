Kucsera Gábor a Szolnoki Plazma Centerben

2021. július 26-án, hétfőn Kucsera Gábor ellátogatott a szolnoki Plazma Centerbe, hogy jobban megismerhesse, hogy mi is az a vérplazma adás, mivel még sosem adott élete során plazmát.

Szerette volna jobban megismerni a folyamatot, illetve tájékoztatást kapni, hogy hogyan is működik ez a folyamat, így a szívéhez közel álló Szolnokra látogatott. Közel 20 éven keresztül töltötte a nyarait Szolnokon, illetve gyermekkorának nagy részét Kengyelen. Ezek fényében szinte nem is volt kérdés számára, hogy a szolnoki Centerben próbálja ki a plazmaadást, mely lehetőségről egyik ismerőse tájékoztatta.

Saját megítélése szerint nagyon fontos a plazmaadás, hisz országszerte hiány van belőle, és mint azt a szolnoki útja során megtudta, számos gyógyszert és immunkészítményt állítanak elő belőle.

Elvarázsolta a Center hangulata, hisz nem gondolta volna, hogy ilyen modern környezetbe fog csöppeni, ahol ilyen felszereltséggel látják vendégül az embereket. Külön öröm volt számára látni, hogy ennyien segítenek a szolnoki Plazma Centerben. Nagyon jó benyomást tettek rá a Center dolgozói akik mind nagyon segítőkészek és kedvesek voltak. Mindenki mosollyal fogadta, és számára ez külön pozitív benyomás volt, hogy nem egy komor környezetben zajlik a plazmaadás.Váratlanul érte, hogy a folyamat végén költségtérítést kapott, hisz nem gondolta volna, hogy így is honorálják az emberek számára a segítségnyújtást.

Sportolóként mindig is odafigyelt a helyes táplálkozásra, mely nagyon fontos a plazmaadás előtt is. Megtudhattuk, hogy személyes kedvence a fehérjedús ételek között a tojásrántotta, melyet a Szolnokon töltött idők alatt is mindig nagy szeretettel fogyasztott. Felhívták a figyelmét a megfelelő folyadékfogyasztásra is, mely nem csak a plazmaferezis előtt, de utána is kiemelten fontos, így mostmár tudja ő is, hogy miként készítse fel szervezetét a plazmaadásra.

Sportolóként mindig is nagyon fontosnak tartotta a jótékonysági tevékenységeket, mint például a plazmaadás. Külön öröm volt számára, hogy ezen a napon a szolnoki Plazma Center 100.000,- Forinttal támogatta a szolnoki kajak-kenusokat.

Az idei év Olimpiai versenysorozatát is nyomon követi és a szívéhez közel álló evezősöket külön figyelemmel kíséri, de minden magyar érdekeltségű sportág versenyszámait szívesen megnézi.

Köszönjük Gábornak és a Centernek ezt a jó hangulatú napot, reméljük hamarosan újra találkozhatunk!