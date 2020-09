Legyőzött határok címmel nyitott meg közös kiállítást a MANK és a Szolnoki Művésztelep

Megnyílt a Kép/Test/Lét országos összművészeti programsorozat újabb kiállítása: a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a Szolnoki Művésztelep Legyőzött határok című tárlata a teljesítőképesség határait dolgozza fel. A programsorozat keretében országosan három városban mutatkozhatnak be a helyi közösségek alkotóműhelyei és kiemelkedő alkotói. Az augusztusi veszprémi, Test/Harmónia című kiállításmegnyitót követően nyílt meg Szolnokon a kiállítás, majd pedig Miskolcon mutatják be a legkiválóbb helyi alkotásokat.

Az egyes városokban a korábban megjelentett pályázati felhívásokra beérkezett pályamunkákból válogat a szakértői zsűri. Szolnokon a MANK és a művésztelep pályázatára számos képzőművészeti társaság és alkotóműhely mozgósította tagjait, így a 94 beküldött pályamunkából a legjobbak, összesen 54 művész mutatkozhat be a szolnoki Aba Novák Agóra Kulturális Központ Galériájában szeptember 18-án nyílt kiállításon.

A Szolnoki Művésztelep és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. képző- és iparművészek számára megjelentett, Legyőzött határok című pályázata a Kép/Test/Lét projekt keretében az emberi test teljesítőképességének határait, a fizikai erőt igénybe vevő műfajokhoz kapcsolódó, azokból ihletet merítő alkotások létrehozására és bemutatására ösztönzött. A Kép/Test/Lét című projekt és ezen belül a szolnoki pályázat célja, hogy az alkotóművészet területén tevékenykedő jelentős vidéki művészközösségeknek megjelenési lehetőségeket biztosítson, támogassa a művészek lokális megszólítását és közösségé formálását, ezáltal a különböző művészeti területek közötti összhang megteremtését. További cél, hogy a színvonalas körülmények között megvalósuló megmutatkozási lehetőségek alkalmat teremtsenek a művészeknek a közönséggel való találkozásra, a helyi és térségi művészeti élet erősítésére.

„A testábrázolások hagyományai hatalmas távlatokat nyitnak a művészi önkifejezésben. Ezt a sokszínűséget láthatjuk a Szolnoki Művészteleppel közös szervezésben megvalósult, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban látható, Legyőzött határok című kiállításon, ahol az emberi test teljesítőképességének határait, a fizikai erőt igénylő műfajokhoz kapcsolódó, azokból ihletet merítő alkotásokat csodálhatunk meg” – fogalmazott a kiállításra megjelenő katalógusban Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója.

Különböző technikájú és gondolatú választ adtak a művészek a „Legyőzött határok” felhívására – mondta el Dr. Nagy Imre művészettörténész. A megnyitón hangsúlyozta, a műfaji határokat legyőzték a kiállításon a művészek. Hozzátette: voltak akik a belső, mások a külső küzdelmeket jelenítették meg.

„A kiállító művészek egyéni, olykor bibliai, mitologikus utalásokkal válaszolnak a pályázati felhívásra. (…) Egyes munkákban a küzdelemnek a testen hagyott nyomát látjuk, más alkotások az ember nyomát mutatják valamely felület és a test érintkezésében, az ember jelenlétét sejtetve csak, de a kiállított anyag végignézése során az is felmerülhet bennünk, hogy akár egy edény szélei is reprezentálhatják a test határait” – fogalmaz szintén a katalógusban Roskó Mária, a pályaműveket elbíráló zsűri egyik tagja. „A fizikai teljesítőképesség határait elérhetjük elementáris erővel, de a cipőfűző bekötése, egy szempilla rebbenése, egyeseknek hétköznapinak tűnő, apró mozdulatok is jelenthetik az erő megnyilvánulásának maximumát. Láthatunk a határátlépéstől megtört embert és erőtől duzzadó testeket, azonban a feszülő izmok mellé rendelve mindig ott találjuk a test törékeny őszinteségét is” – tette hozzá Roskó Mária.