Luxuskörülmények megteremtése a vacsorához, len asztalterítővel

A vacsorának kiemelt szerepe van az emberek életében, hiszen többnyire ez az egyetlen étkezés, amikor a család összes tagja együtt lehet és a finom vacsora elfogyasztása közben, lehetőség van a kommunikációra. Talán ez is az oka, hogy az édesanyák előszeretettel teremtenek esténként luxus körülményeket az étkezőasztalon. A fenséges ételek mellett, maga a teríték is kulcsfontosságú a fényűző asztal megteremtésében. A len anyagból készült asztalterítő egy remek választás, mivel nagyon sok előnye van ennek a szövetnek.

Miért olyan közkedvelt a len anyag?

A len szövet az egyik leggyakrabban vásárolt háztartási textil, ugyanis nagyon sokoldalúan felhasználható. Varrhatunk ebből az anyagból asztalterítőt, konyhai kéztörlőt, ételzacskót, függönyöket és ágytakarókat. Nem csak a lakberendezésben vehetjük hasznát ennek az erős, praktikus, tartós, jó nedvességelnyelő, kényelmes anyagnak, hanem ruházat varrásánál is. A len anyag kiválóan alkalmas szoknyák, nadrágok, zakók, kosztümök, ingek, rövidnadrágok készítésére is.

A len anyag gazdag színválasztékban elérhető a méteráru – és textil szaküzletekben. A Bubulakovo.hu oldalon is nagyon sokféle színben és mintázatban is megvásárolható ez az anyag. Ez pedig lehetővé teszi, hogy akár minden évszakban más – más asztalterítővel borítsuk be az étkezőasztalt. A megfelelő teríték nagyon is lényeges szerepet tölt be az étkezés során. Mutatjuk is, hogy miért előnyös, ha egy len anyagból készült abrosz van az étkezőasztalunkon.

A len asztalterítő előnyei

A színek és a textúrák is hatással vannak az étvágyra. Ez nem csak az ételekre vonatkozik, hanem az étkezőasztal kinézetére, milyenségére is. Minél szebb színekben pompázik az asztalterítő, a szalvéták, az étkészlet, annál jobb lesz a hangulatunk és ez befolyással van arra, hogy mennyit eszünk. Csak terítsünk le egy rózsaszín, egy napsárga, egy égkék len asztalterítőt az asztalra és máris érezhetjük a pozitív hatásait. Nem beszélve egy virágos abroszból, amely napsütés nélkül is nyári hangulatot teremt az étkezőben. A földszínű szövettel őszt, míg egy hidegebb árnyalatú len anyaggal a telet csempészhetjük az étkezőnkbe. A len anyag sok lehetőséget biztosít tehát a szezonális dekoráció kialakítására.

Étkezés közben előfordulnak kisebb – nagyobb balesetek. A terítőre borulhat egy pohár víz, de a leves is kifröccsenhet. A len magába szívja és tartja a nedvességet, így nem szükséges az étkezést megszakítani az asztalterítő cseréje miatt. Bár jobb, ha étkezés után azonnal kimossuk, mivel így garantáltan kijön belőle a folt.

A len, egy természetes rost, s mint ilyen, környezetbarát is. A len anyagok lehetőséget adnak kéztörlők és szalvéták készítésére is, így nem kell papírszalvétát használnunk az étkezések során, azaz nem terheljük a környezetünket fölösleges hulladékkal.

Mindenféle szövetből készült asztalterítőre, így a len abroszra is érvényes, hogy nagyfokú védelmet biztosít az asztal számára a karcolásokkal, a forró edényekkel és egyebekkel szemben. Viszont a len anyag, pazar körülményeket is teremt az étkezések során, ami nagyon szerethetővé teszi ezt a kelmét és többnyire emiatt a tulajdonság miatt is esik erre az anyagra a nők választása, amikor az étkező kialakításán és dekorációján gondolkodnak.