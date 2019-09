Megéri fejleszteni a mezőgazdaságban

Kiváló termőtalaj, a napsütéses órák magas száma, folyók szabdalta sík táj: mintha Jász- Nagykun-Szolnok megyét az isten is a gazdák örömére teremtette volna!

Nem csoda, hogy a megye egyik fő mozgatórugója a mezőgazdaság, és vele karöltve az élelmiszeripar, melyeknek köszönhetően a táj – hazánk legnagyobb búzatermő vidéke – az ország konyhájának asztalára bőven ontja javait. Jó hír, hogy az agrárium számos kormányzati és európai forrásra, közte az öntözött területek növekedésére számíthat az elkövetkező években, így igazán megéri majd a megye gazdaságainak fejlesztésekbe beruháznia.

Mennyiségi növekedéshez minőségi ugrás

A bővülő termelés, eszköz- és emberigény gyakorta megkívánja a gazdaság vagy a vállalkozás fizikai kiterjesztését is: több terménynek, jószágnak, gépnek, munkaerőnek vagy árunak egyértelműen több hely is szükséges. A mennyiségi növekedés viszont mit sem ér minőségi fejlődés nélkül – már csak a vonatkozó minimális elvárásoknak való megfeleltetés miatt sem.

Ehhez nyújt segítséget hazánkban több mint negyed évszázada megbízható partnerként a Frisomat. A cég által forgalmazott magas minőségű acélcsarnokok a mezőgazdaság bármely ágában tevékenykedő gazda számára gazdaságos választást kínálnak az egyszerű

terménytárolótól az istállókon át egészen a hőszigetelt, különböző funkciójú helyiségekkel ellátott feldolgozóüzemig.

A könnyűfém-szerkezetes épületek megfelelnek minden vonatkozó hazai és európai szabványnak, s mivel a Frisomat a teljes forgalmazási láncot lefedi a fejlesztés-tervezéstől, gyártástól, szállításon át egészen az építkezés megvalósításáig és a garanciális karbantartásig, az igényeknek megfelelő épület megálmodását követően szinte minden teher lekerül a megrendelő válláról.

1500 magyar gazda

A belga világcég szolgáltatásait hazánkban az elmúlt 27 év alatt több mint 1500 gazda és agrárvállalkozás választotta. A megrendelt épületek között előkelő helyet foglalnak el a különböző célú és felszereltségű tárolók: egyes ömlesztett áruk, vagy éppen széna tárolásához az oldalán félig nyitott csarnokok is alkalmasak; a termény- takarmány-, géptárolóknak és a magtáraknak azonban már kényesebb lakóik vannak, így ezek már valamivel összetettebb, de még mindig egyszerű és nagyszerű szerkezetek. A Békéscsaba melletti Kerek-tanyán működő Kereki Korona gazdaságban például a vállalkozás fejlődését követve az elmúlt két évtizedben négy különböző Frisomat-tárolót is építettek.

Az állattartás körülményeit különösen meg tudja könnyíteni egy jól kialakított Frisomat csarnok: egy modern baromfitelep kialakításához például állandó hőmérsékletű, folyamatosan keringetett levegőre, valamint bonyolult etető-és itatórendszerre is szükség van. Ennek megvalósulására jó példa a Hercsi-Hús Kft. Frisomat-csarnoka, melynek szerkezetébe könnyen kezelhető módon építették be a ventilátorokat, továbbá az etető-és itatórendszert, így a szendvicspanelekkel szigetelt épületben tiszta és jól átlátható környezetben gondoskodnak a baromfikról. Bónuszként a kiváló minőségű, horganyzott acélburkolat nem korrodálódik az állati ürülék, illetve a felszabaduló ammónia hatására, emellett könnyen tisztítható is.

A mezőgazdaság területén nálunk eddig kevésbé megszokott megoldásokat is kínál a Frisomat: például felszín feletti pincészetet, ami a hagyományos építészeti stílusú magyar borászatok tükrében elsőre tájidegennek tűnhet. Csakhogy azokat a körülményeket és funkciókat, melyeket a bortermeléshez elődjeink a föld alatt tudtak kialakítani, egy modern acélcsarnok is biztosítani tudja. A Csepel-szigeti 76 hektáros szőlőbirtok, a Gál Pincészet nedűi egy ilyen, Dél-Franciaországban már elterjedt borászatban érlelődnek.

Gondoltak a jövőre is

Az építkezés bámulatosan gyorsan, minimális építési zaj és felfordulás mellett folyik. Ez annak köszönhető, hogy a csarnokokat előre gyártott modulokból, csavarozással szerelik össze: a helyszínre a gondos tervezésnek hála pontosan annyi építőanyag, alkatrész érkezik

kamionokon, amennyi az építkezéshez szükséges. A hidegen hengerelt acélprofilok hosszú évtizedekig megőrzik minőségüket, mert a csavarozás által nem sérül az acél – mint a hegesztésnél –, a könnyűszerkezetes építkezés pedig lehetővé teszi a későbbi bővítést,

átalakítást, vagy az utólagos gépészeti fejlesztést.

A végeredmény különösebb karbantartást nem igényel, a gyártói garancia viszont megnyugtatóan hosszú. A kész acélépület egyedülállóan stabil, dacol az időjárás viszontagságaival, a hőszigetelt szendvicspanelek egészséges belső klímát biztosítanak, s a csarnokok tűzzel szembeni ellenállása is kiemelkedő. A Frisomat cégcsoport nemcsak a megrendelő jövőbeli nyugalmára gondol, hanem a bolygóéra is: csarnokaik 100%-ban újrahasznosítható acélból, más hasonló csarnokokhoz képest 30%-kal kevesebb anyagszükséglettel készülnek, s a cég gyártósorán a gyártáshoz szükséges energia felét napelemes rendszerekből nyerik.

Ahány vállalkozás, annyi lehetőség és annyi kihívás. Van, akinek csak egy tető kell, és van, akinek egy tágas épület – a Frisomat az egyszerű tárolóktól a modern irodaépületekig bármilyen épületet megvalósít acélprofilokból, azzal a szakértelemmel és magas színvonalon, amit immár több száz megrendelő tapasztalhatott meg Magyarország-szerte.

