Mosógép kis fürdőszobába

Az, hogy milyen és mekkora mosógépet választunk, nagyban függ attól, mekkora helyünk van elhelyezni azt. Épp ezért számtalan lehetőséget kell mérlegelnünk annak érdekében, hogy hosszú távon ne csak elférjen a mosógép a fürdőszobában, de minden felmerülő igényünket kielégítse.

Mosógép kis fürdőszobákban

Nagy általánosságban elmondható, hogy a kis fürdőszobás lakásokban a konyha sem túl tágas. Nem véletlen, hogy épp emiatt a fürdőszobát választják meg sokan a mosógép helyének. Itt azonban nem állhatunk le, hiszen a kis fürdőszoba is számtalan lehetőséget rejt a mosógép választásakor.

Felültöltős mosógép

Az egyik legkedveltebb típus a felültöltős mosógép. Ma már funkcióit tekintve semmivel nem marad el az elől töltős társánál. Sőt! Helytakarékos, energiatakarékos és csendes üzemmódok tömegével van felszerelve annak érdekében, hogy ha ezt választanánk se kelljen lemondanunk a mosógép technológiai vívmányairól.

A felültöltős mosógép elhelyezésekor azonban érdemes tudnunk, hogy polc alá nem helyezhető, hiszen akkor nem tudjuk kinyitni az ajtót. Mindenképp érdemes a felültöltős mosógépet olyan helyre tenni, ahol felfelé van szabad hely, így kényelmesen használhatjuk a mosógépet.

Ma már a felültöltős mosógépek is el vannak látva minden olyan funkcióval, mint az elől töltős, így nem kell attól tartanunk, hogy bármiről is le kell mondanunk. Mind emellett, ha kimarad egy ruhanemű, leállíthatjuk és behelyezhetjük azt anélkül, hogy kifolyna a víz, vagy megszakadna a funkció.

Ma már megtalálható a felültöltős típus esetében is a késleltető funkció, így beállítható, mikor kezdje vagy fejezze be a mosást. A súlyautomatika pedig kifejezetten hasznos, hiszen akár egy-két darabot is képes az energiatakarékosság égisze alatt kimosni. A súlynak megfelelően adagolja a vizet, így kevesebb energiát fogyaszt.

A felültöltős mosógép esetében is választhatunk már olyat, ami akár 7 kg ruhatöltettel is elbír, így ha folyamatosan sok ruhát kell mosnunk, érdemes eszerint keresnünk.

A csendes működés ma már szinte elsődleges szempont, de ezek a típusok ennek is megfelelnek. A kis zajjal járó működés kifejezetten fontos lehet a kislégterű lakások esetében, hiszen ha erre nem ügyelünk, könnyen lehet, hogy az egész lakásban hallani lehet majd a mosógépet. Érdemes alaposan szétnézni, hiszen már megtalálható a 46dB-68dB-ig terjedő zajszintű mosógépek, amik kifejezetten csendesek, így akármikor használhatjuk őket anélkül, hogy zavarná a család vagy a házban lakók nyugalmát.

Keskeny mosógép a kis fürdőszobák sztárja

A keskeny mosógépek tökéletesen funkcionálnak a kis fürdőszobákban. Keskeny kivitelezésük ellenére könnyedén befér akár 7 kilogrammnyi ruhanemű is, csendes működéssel bírnak és nem utolsó sorban számtalan típus rendelkezik a 6. érzés funkcióval is, ugyanúgy, mint felültöltős társaik közül is számtalan. Ez energiatakarékosság szempontjából fontos, hiszen folyamatosan méri a ruhák súlyát és ennek megfelelően állítja be a víz mennyiségét, valamint a mosás időtartamát is.

A keskeny mosógépek esetében már megtalálhatjuk a mosó-szárítógépeket is, így a kis fürdőszobák esetében sem kell lemondanunk a szárító funkciókról. Ez kiváltképp olyan lakásokban lehet fontos, ahol a száradó ruhákból kiáramló vízgőz penészedést okoz, vagy maga a teregetés válik nehézkessé a kis helyek miatt.

Digitális kijelző, a teljes átláthatóságért

A digitális kijelzők segítségével mindent láthatunk. Azt is, hol tart a program, mennyi idő, mire lejár, így könnyen tudjuk a napi teendőinket is végezni a mosógép működése mellett. Nem utolsó szempont, hogy ha időközben meggondolnánk magunkat a program tekintetében, könnyen, átláthatóan tudunk változtatni rajta.

Centrifuga fordulatszám, fontosabb, mint hinnénk

Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk a mosógép kiválasztásánál, mérettől függetlenül, hogy nem határozzuk meg a centrifuga fordulatszámát. Érdemes a legmagasabb, 1200 fordulatszámmal rendelkező mosógépet választanunk, hiszen így alkalmanként választhatjuk az alacsonyabb fordulatszámot is, de ha gyors száradási időre van szükségünk, az 1200 fordulatszám nagy segítségünkre lehet.

Hatodik érzék és energiatakarékosság a kis fürdőszobákban

Az energiatakarékosság ma már nem állhat meg ott, hogy A, A+ vagy A+++-os mosógépet választunk. Ez is fontos szempont, de a gyártók ennél is továbbmentek.

Megalkották a hatodik érzékkel rendelkező, intelligens mosógépeket. Innovációja abból áll, hogy számtalan szenzort építettek be a mosógépekbe, mely nem csak a behelyezett ruha mennyiségét méri, de ennek ismeretében állítja be a mosási programot, valamint az ehhez szükséges erőforrásokat is.

Bár látszólag többet fizetünk majd ezért, de gyakori használat mellett viszonylag gyorsan megtérül a befektetett összeg. Mindemellett nem csak pénztárcabarát megoldás, de a környezettudatos életmód egyik elengedhetetlen eszköze, miközben hatékony tisztítást végez a behelyezett ruhaneműkön.

És természetesen a kisméretű fürdőszobákban elhelyezett mosógépek vásárlásakor sem kell lemondanunk többek között a gőz funkcióról sem, mely nem mosást, sokkal inkább gőzzel történő átfrissítést jelent. Ez kiváltképp azon ruhaneműk esetében tehet jó szolgálatot, melyet csak frissíteni szeretnénk. Gyűrődésmentes, friss ruhát vehetünk ki a funkció használatakor, így lehetővé téve az energiahatékonyságot és a gyors frissítést egyszerre.

Ma már a kis fürdőszobákba elhelyezett mosógépekre külön iparágat alkottak a mosógép gyártók. Nem véletlen, hogy minden kényelmi funkcióval ellátták ezeket a mosógépeket annak érdekében, hogy senki ne szenvedjen hiányt a használatukkor. Akár a felül-, akár az elöl töltős verziót is választjuk, egy biztos. Csendes működésre, energiatakarékosságra és kiváló mosási hatékonyságra számíthatunk, kompromisszumok nélkül.