Okos tárolás, gördülékeny munkaszervezés

A tárolás az agrárium egyik sarkalatos kérdése: hiszen a mezőgazdaság természetet követő körforgásában nemcsak a tevékeny munkának, hanem az állásnak, pihenésnek is éppolyan fontos szerep jut.

A terményt nemcsak megtermelni, de tárolni is kell, a gépet, jószágot pihentetni, a szerszámokat használaton kívül óvni – mindennek pedig meg kell találni az alkalmas helyét. Olykor ugyanis egyáltalán nem magától értetődő, hogy hol legyen az otthona a gazdaság javainak.

Organikus fejlődés

Ahogy a munka ritmusát is a természet adja, az agrárium start-upjaira, s különösen a kisebb, gyakran nulláról építkező gazdaságokra is jellemző, hogy maguk is organikusan fejlődnek, és olykor – például egy termékeny évnek vagy egy meglepően jól muzsikáló új berendezésnek köszönhetően – ugrásszerű növekedésen mennek keresztül. Egy-egy ilyen örvendetes fejlődési ugrást követően viszont könnyen kiderülhet, hogy szűkös a hely a gazdaság korábbi és új szereplői számára. Így állhat elő a helyzet, hogy a tároló helyiségre éppolyan rövid időn belül van szükség, mint amilyen gyorsan a fejlődés végbement. Persze nem csak a mennyiségi növekedés indokolja a tárolókérdés megnyugtató megoldását: az akár több milliót érő mezőgazdasági gépeket méltatlan lenne ridegtartásban hagyni, kitéve őket az elemeknek és a rozsdának, hiszen a gépek hosszútávú megbízható működését nagyban segíti a megfelelően temperált tárolás használaton kívül. A betakarított terményeknek pedig –mennyiségtől függetlenül – a minőség zálogát jelenti a kártevőktől mentes, könnyen tisztítható, időjárásálló és száraz tárolóhelyiség. Egy új tárolóhelyiség kialakítása mindenképpen a további fejlődés kulcsául is szolgálhat azáltal, hogy a gazdaságban folyó munkák átláthatóbbak lesznek, így a munkaszervezés is gördülékenyebb lesz!

Termények, eszközök boltíves otthona

A gyorsaság és minőség szerencsére nem zárja ki egymást, ha új gazdasági épületre lenne szükség. A legegyszerűbb és leggyorsabb módja az új tároló vagy többfunkciós melléképület felállításának egy könnyűszerkezetes acélcsarnok, melyeket hazánkban kiváló ár-érték arányban forgalmaz a belga székhelyű világcég, a Frisomat magyar tagja. 1978-ban a félköríves tetejű Omega csarnok vitte sikerre a Frisomatot, s indította el a világcéggé válás útján – ezt az alaptípust választják a leggyakrabban a magyar gazdák ma is:

A kötött méretválasztékban, de lényegében bármekkora hosszúságban elérhető típusépület boltíves otthonául szolgál terménynek, gépnek, szerszámnak egyaránt. Az épület nemcsak gazdaságos, hanem sokoldalúan kihasználható és nagyon tartós. Felállításához csupán egy sima, vízszintes telekre, valamint az oszlopok helyén készített vasbeton pontalapokra van szükség. A kivitelezés bámulatosan gyorsan és egyszerűen zajlik le, és még túlzott zajjal sem terheli a környezetet: az előre gyártott acélprofilokat és burkoló lapokat egy kamion szállítja a helyszínre, ahol csavarozással telepítik az építményt – előbb a könnyűszerkezetes acélvázat állítják össze, majd a burkoló lapokat erősítik fel.

Gazdaságra szabva

Bár standard csarnokról van szó, a tároló így is rugalmasan alakítható az egyedi igényeknek megfelelően: ha például várhatóan nagyobb járművet vagy gépet is be kell fogadnia az épületnek, széles, szekcionált kapukkal is kérhető a csarnok, míg a személyforgalomhoz hagyományos ajtók dukálnak. Ugyanígy lehet variálni a bevilágító elemekkel, a hőszigeteléssel, sőt, bizonyos mértékig a színekkel is. Bár a tároló varázslatos gyorsasággal kulcsrakészen áll, kiemelkedően hosszú élettartammal dicsekedhet, s akár évtizedekig nem igényel különösebb karbantartást. A stabil építmény szélsőséges időjárási körülmények mellett is jelesre vizsgázik biztonságból, különösen, ha hőszigetelt szendvicspanelek alkotják a burkolatot. A Frisomat standard acélcsarnokai valódi kaméleonok, melyek nem ragadnak meg feltétlenül egyazon szerepnél. Még a standard csarnokok is alakíthatók, bővíthetők,

gépesíthetők a későbbiek folyamán, ezért ha az épületnek annak telepítésekor még mezőgazdasági gép- és gabonatároló funkciót szánt a tulajdonos, még nem zárja ki, hogy később műhelyként, garázsként, raktárként vagy akár rendezvényteremként is bizonyítson.

Ha mindez nem lenne elegendő, a gyors elérhetőségük és kedvező áruk miatt különösen vonzó alaptípusok mellett többféle, kreatívan alakítható nyeregtetős épületet is kínál a Frisomat, melyek végső kialakítása teljesen az adott gazdaság igényeire és a betöltendő funkcióra szabható.

