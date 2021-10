Összetartók.hu – az online üzleti közösség

Vállalkozóknak készült az Összetartók.hu, hogy üzleti kapcsolatok építésével és kedvező pénzügyi megoldásokkal könnyítse meg a cégvezetők munkáját. A magyar kis- és középvállalkozók közössége, valamint a legjobb banki szakértők segítik az érdeklődőket: új együttműködéseket teremthetnek és a megosztott példákkal, tapasztalatokkal is segíthetik egymást az MFB támogatásával működő, a vállalkozásoknak teljesen ingyenes üzleti közösségi oldalon.

Összetartók az olyan magyar kis- és középvállalkozók, akik tapasztalataikkal és szakértelmükkel segítik egymást. Mert korunkban már nem elég, ha egy vállalkozó jónak számít a szakmájában. Rengeteg további ismerettel és képességgel kell felvérteznie magát a siker érdekében. Speciális tudást igényel az induló ötlet után, a szükséges piac megtalálása – érteni kell tehát a marketinghez, a fogyasztói elégedettségtől a márkaépítésen keresztül a beszállítói kapcsolatokig. Ismerni kell a meghatározó pénzügyi és az adózási szabályokat és a rá vonatkozó összes további előírásokat, meg ezek minden változását, gyakorlati alkalmazásait. Aztán felmerülnek a HR-készségek is, hiszen kulcsfontosságú lépése a fejlődésnek a bővülés, amihez meg kell találni a legjobb munkatársakat, kialakítani azt a csapatot, amellyel még sikeresebbé válhat. A támogatási lehetőségek érdekében pályázatírói, míg a finanszírozási ügyek banki tapasztalatokkal rendelkező szakembert is igényelnek.

„Az Összetartók.hu szerepe egyszerű, mégis kulcsfontosságú: segít az álmaikat és terveiket megvalósító vállalkozóknak” – hangsúlyozza Milassin Levente, a Magyar Fejlesztési Bank marketing és kommunikációs igazgatója, aki szerint ma egy vállalkozás számtalan felelősséggel jár, de a nálunk megszerezhető tudással és a megosztható lehetőségekkel az egész közösség előrébb tud jutni: – „Az Összetartók.hu mindenki számára nyitott és teljesen ingyenes, ezzel is támogatjuk a hazai vállalkozások fejlődését.”

Olyan közösségi oldal a www.osszetartok.hu , ahol a vállalkozók online vehetik fel a kapcsolatot egymással. Napjainkban a személyes, baráti kapcsolatokat számos rendszeren ápolhatjuk, ám a vállalkozások ezekben a közösségi terekben elsősorban hirdetőként tudnak megjelenni. A cégek jól felfogott érdekei miatt persze a kimondottan az üzleti együttműködéseket segítő, Business-to-Business (azaz B2B) közösségi oldalak is működnek az interneten, mert ezeken a platformokon gyorsan, hatékonyan és rugalmasan lehet információkhoz és gyakorta megbízásokhoz jutni. A világjárvány ezt az igényt is felerősítette: a modern vállalkozásoknak online is ki kell terjeszteniük kapcsolati hálójukat, azonban jelenleg az ilyen szolgáltatások jellemzően a tagok által fizetett díjakból működnek. Az MFB által támogatott Összetartók.hu oldalon díjfizetés nélkül regisztrálhatnak a magyar vállalkozók, a használat is teljesen ingyenes, ez az online rendszer is segíti a kkv szektorban gazdaságunk újraindulását és fejlődését.

Az Összetartók.hu olyan online vállalkozói platform, azaz találkozási lehetőség, ahol a magyar vállalkozások új üzleti kapcsolatokat alakíthatnak ki, miközben a weboldal hasznos segítséget nyújt a vállalati finanszírozási problémák kedvező megoldásában. Az ingyenes regisztrációt követően értékes ismeretségeket és ismereteket tud nyújtani ez a rendszer, amelyen tapasztalatokat és akár konkrét üzleti lehetőségeket is szerezhetnek. A bejelentkezett vállalkozások által megosztott igények között is ingyenesen lehet keresgélni, szintén térítésmentesen kereshetnek partnert, vevőt és beszállítót a felhasználók.

A meglévő projektekhez és az új együttműködésekhez szükség van finanszírozásra is, ezen a ponton pedig első körben érdemes a magyar vállalkozások fejlődésének segítésén dolgozó MFB Csoport által nyújtott sokféle lehetőséget is áttekinteni az oldalon. Az Összetartók.hu a tudásbázisában szereplő leírásokban is elmagyarázza a legfontosabb pénzügyi tudnivalókat és fogalmakat, ezen felül a szakértőik megválaszolják a felmerülő – egyszerűnek vagy bonyolultnak tűnő – kérdéseket. Sikeres vállalkozások és beruházások bemutatott példáin keresztül is megismerhetik a felhasználók, mire érdemes keresni jó finanszírozási megoldást. „Tudjuk, nincs két egyforma vállalkozás, mindegyik történet egyedi, mégis mindegyikben vannak olyan részletek, amelyek példaként szolgálhatnak” – hangsúlyozta Milassin Levente.

A világjárvány gazdasági hatásainak enyhítése, a hazai vállalkozások fejlesztése, versenyképességének növelése érdekében az MFB Csoport szakértői kiemelt segítséget nyújtanak az online vállalkozói platformon. Az Összetartók.hu oldalon az MFB Csoport minden felhasználható pénzügyi terméke szerepel: hitelek, tőkejuttatások és garanciavállalás. Néhány egyszerű kérdésre válaszolva pedig az is megtudható a www.osszetartok.hu oldalon, hogy a fejlesztési bank alacsony kamatozású/díjú vagy éppen költségmentes konstrukciói közül melyek az adott vállalkozásban legjobban felhasználható megoldások.