Pár érv az online karácsonyfa vásárlás mellett

Karácsonyfát az internetről? Ki hallott már ilyet? – Jogos lehet a felvetés, hiszen nem egy bevett szokásról van szó, ugyanakkor a módszer nem jár gyermekcipőben, kialakult gyakorlata van, a jobb online kereskedők pedig saját teherautóval szállítják ki a portékát, hogy ez miért fontos, az hamarosan kiderül, sok más érdekességgel együtt!

– Az online farendeléssel elkerülhető az utcai árusoknál vagy kertészetekben történő hosszas, fárasztó válogatás. A sokszor zsúfolt árusítóhelyeken a kínálat böngészése igencsak idegőrlő feladat, ráadásul a jelenlegi vírushelyzetben nem is veszélytelen, hiszen hiába zajlik az árusítás jellemzően szabadtéren, a tömegben tartózkodni így is kockázatos lehet.

– A hagyományos árusító helyeken gyakran nincs lehetőség, idő, vagy alkalom alaposan megszemlélni az árut, így nem ritkán később, otthon éri csalódás a vásárlót, hogy fája görbe, ághiányos, vagy már kissé száraz, kókadt. Az online rendelésnél átvételkor alaposan ellenőrizhető a fa, nem szorít az idő vagy a tömeg. Ráadásul a kiszállítást végző teherautón általában vannak pót példányok arra az esetre, ha az előkészített fa valamiért nem tetszik a megrendelőnek.

– A méret és a fajta egyszerűen kiválasztható a webáruházas rendelés esetén. Az utcai árusoknál a vevő gyakran magára van hagyva, így sokszor azt sem tudja, hogy a fa, amit megfogott, milyen fajtájú. Az online felületen képes illusztrációval, részletes leírással, teljes bizonyossággal választható ki, hogy lucot, ezüstfenyőt, nordmannt, vagy akár duglászt, szerb lucot szeretne a vásárló!

– A kiszállítás a legnagyobb előny, amit az internetes favásárlás nyújthat. Ki ne ismerné a hazavitel nyűgjét? Az autó tűleveles lesz, a kárpit gyantától ragad, a fa be sem fér a csomagtartóba, a tetőn szállítva pedig végigidegeskedjük a hazautat. A rendeléssel mindez egy csapásra megszűnik, a szakszerűen becsomagolt, tárolásra kész fenyőt csak át kell venni a kapuban vagy a ház bejáratánál!

– A netes megrendelés során élő fenyő is választható! Az elmúlt években egyre trendibb a dézsás fenyő, melynek előnye, hogy az ünnep elmúltával kiültethető a kertbe, ahol teljes értékű kültéri dísznövény válik belőle, ezáltal kettős haszon könyvelhető el: a karácsonyfa egyben kerti növény is! Az élő fenyő nem gyakori az utcai árusoknál, ráadásul súlya miatt szállítása is közel lehetetlen személyautóval. Az online rendeléssel viszont mindez nem probléma!

– Nincsenek trükkök! Lássuk be, az utcai árusoknál nem ritka a kisebb-nagyobb ügyeskedés, nem stimmel a méret (ami pedig az árat határozza meg), nem derülnek ki a fa esztétikai hibái, nem teljesen friss az áru, de már olyan is előfordult, hogy valaki gipszbe állított, vékonyan földdel megszórt vágott fenyőt adott el élő fenyőként! Az online vásárlásnál kiszállításkor minden alaposan ellenőrizhető, a vásárlót nem sürgeti az árus, a tömeg, és az esti szürkület, vagyis mindenki azt kapja, amit rendel, és ezt alaposan ellenőrizheti is!

– A kiszállítás mindenhol elérhető, még az eldugott települések utolsó utcájában is! Lakjon Ön a megye legkisebb, legismeretlenebb falujában, a kiszállító teherautó Önhöz is eltalál. A helyben gyér vagy egyáltalán nem meglévő kínálat nem okoz többé gondot, hiszen olyan fajtájú, olyan méretű fát rendelhet, amilyet csak szeretne, és az el is jut Önhöz garantáltan!

– Essen szó végül az árakról is! Az online rendelt fák ára rendszerint kissé meghaladja a sarki árusok vagy a hipermarketek parkolójában kínált fák árait, cserébe azonban a fent felsorolt előnyök mindegyike a vásárlóé lesz! A biztonság, a kényelem, az ellenőrizhetőség mind-mind idő és energia megtakarítást jelentenek, melyek sokaknak többet érnek, mint a csekély ártöbblet. Egyéni mérlegelés kérdése, hogy ki milyen beszerzési módszer mellett teszi le a voksát, de érdemes számításba venni az internetes rendelést is!

Amennyiben Ön is szívesen kipróbálná idén az online karácsonyfa vásárlást, egyszerűen megteheti Megyeri Szabolcs kertészetében, ahol egyszerű lépésekben, gyorsan és hatékonyan intézheti a beszerzést, utána pedig csak át kell vennie saját kapujában a kiválasztott fenyőt!