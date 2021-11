Prémium fokozatra kapcsolt a vasúti személyszállítás

Forgalomba álltak az IC+ 1. osztályú kocsik

A kelet-magyarországi régió utasai vehetik elsőnek igénybe a szeptember végén bemutatott 1. és prémium osztályú, bisztrószakasszal, csendes és prémium fülkékkel is berendezett IC+ kocsik szolgáltatásait. Több szempontból is fontos mérföldkő ez a vasúti személyszállítás és járműgyártás történetében és hatalmas ugrást jelent a magyar vasúti közlekedés színvonalában. Egyrészt az új jármű kényelmi funkciói XXI. századi igényekre szabottan prémium utazási élményt biztosítanak az utasoknak, fokozva ezzel a legkörnyezetkímélőbb közlekedési mód, a vasút versenyképességét. Hiszen mennyivel biztonságosabb, komfortosabb egy modern, kényelmi szolgáltatásokkal felszerelt vonattal közlekedni, ahol az utazási időt saját igényünk szerint hasznosíthatjuk, ahelyett, hogy helyhez kötve a dugóban araszolnánk. Másrészt a kormányzati támogatással megvalósított IC+ kocsik magyar fejlesztők, mérnökök tehetségét és a Szolnoki Járműjavító munkatársainak munkáját dicsérik, gyártásuk pedig több száz családnak biztosít megélhetést.

És miben is korszakalkotó az új IC+ 1. és prémium osztályú kocsi?

Képzeljék el, hogy az 1. osztályú kocsi termes utasterébe szól a jegyük. A munkához is kiválóan használható asztalra helyezik laptopjukat, felkapcsolják az olvasólámpát, bedugják a töltőbe épp lemerült elektromos eszközüket. Ha pedig pihenni szeretnének, leeresztik a sötétítő rolót. A még zavartalanabb utazás érdekében utazhatnak a csendes fülkében is, ahol utasainkat arra kérjük, hogy a telefonálást vagy egyéb zavaró tevékenységet utastársaikra való tekintettel mellőzzék. Amennyiben még komplexebb utazási élményre vágynak, választhatják az elegáns, négyüléses, prémium osztályú fülkét is, ahol a bőrborítású fotelek elektromosan saját igényüknek megfelelően állíthatók. Utazás közben Önök szabályozzák a világítást és a hőmérsékletet a kocsi többi részétől függetlenül egy, az asztalba integrált érintőképernyők segítségével. Menet közben pedig a kocsi végén kialakított bisztrószakaszban csillapíthatják éhségüket és szomjukat. A bisztrószakasz kínálatában szendvicsek, rágcsálnivalók, édességek, valamint üdítők, meleg italok és alkoholos italok is szerepelnek. Meleg ételek közül pedig olyan streetfood jellegű fogások közül választhatnak az utasok, mint a frissen sütött töltött lepények, a hagyományossá vált hamburgerek – START, Classic és Vega Burger –, valamint a hot dog. Készpénz mellett bankkártyával és mindhárom típusú SZÉP-kártyával is lehet fizetni.

A prémium fülke utasait pedig egy kávéra vagy teára is vendégül látjuk, amit a jegyár már tartalmaz. A prémium kényelem az új IC+ járművön azonban megfizethető: az 1. osztályú menetjegy és az esetlegesen szükséges IC pótjegy mellett mindössze 1000 forintos helyjegyváltással vehető igénybe.

A 35 darabos flotta első példányai Kelet-Magyarországon álltak elsőként forgalomba

Az IC+ 1. osztályú kocsi első példányaival az utasok az október 11-től kezdődött bemutató időszakban a Budapest Keleti – Miskolc – Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest Nyugati vonalon közlekedő kör-IC járatban találkozhattak először. November 15-től pedig már négy új kocsi közlekedik. A kör IC egyes járatai mellett a 100-as (Záhony – Nyíregyháza – Budapest,) és a 80-as vonal (Sátoraljaújhely – Miskolc – Budapest) egyes IC járatain, naponta összesen 10 vonaton vehetőek igénybe a világszínvonalú kocsik szolgáltatásai. Ennek köszönhetően már több megyeszékhely és nagyváros is elérhető akár prémium fülkében utazva is.

Hisszük, hogy a vasút a jövő karbonsemleges mobilitásának a kulcsa, amelynek versenyképessége utasaink elégedettségének függvénye. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyre jobb és magasabb színvonalú utazási élményt nyújthassunk, és ezáltal egyre többen válasszák a legzöldebb távolsági közlekedést.

Kellemes utazást kívánunk a hazai vasúti személyszállítás új korszakában!