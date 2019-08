Székhelyszolgáltatás egyszerűen

Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági szerkezete átalakulásokon ment keresztül és az utóbbi időben a multinacionális vállalatok tőkebefektetése mellett egyre nagyobb súlya van a kis- és középvállalkozások tevékenységének.

A megyében a legjelentősebb gazdasági erővel a Szolnoki járás rendelkezik, ahogy ez abból is látszik, hogy az 50 legnagyobb árbevételű társaság közül 21, illetve a megyében bevallást leadó 7625 gazdálkodó több mint 40%-a itt tevékenykedik. 5400-nál is több olyan gazdasági szervezet van, akinek a szolnoki járásban található a bejelentett székhelye.

Ezeknek a vállalkozásoknak szeretné megkönnyíteni a mindennapi, adminisztratív feladatait a hazai székhelyszolgáltatás piacán élen járó LOGOSZ cégcsoport, Szolnoki irodájában. A LOGOSZ cégcsoport több mint 10 400 aktív ügyféllel és országosan 20 irodával rendelkezik.

A cégcsoport számos szolgáltatással áll rendelkezésére az itt tevékenykedő vállalkozásoknak, úgymint székhelyszolgáltatással, cégügyek intézésével, könyvelési szolgáltatással, bélyegző készítéssel. A LOGOSZ, mint székhelyszolgáltató, vállalja, hogy a szerződéses ügyfeleinek törvényileg előírt okmányait a helyszínen rendelkezésre tartja, hivatalos ellenőrzés esetén a hatóságoknak bemutatja.

A cég küldeményeit átveszi, ezek bekövetkeztéről minden alkalommal értesítést küld a cégtulajdonosnak és külön megegyezés esetén a hivatalos leveleket beszkennelve továbbítja. A LOGOSZ cégcsoportnál van lehetőség arra, hogy a székhelyszolgáltatás szerződést a szolnoki irodából más irodájuk címére kössék meg, miközben az ügyfél a hivatalos leveleket ugyanúgy átveheti a szolnoki irodában, mivel ezeket az átvétel helyéről továbbítják.

Székhelyet saját tulajdonú ingatlanba, így lakásba is be lehet jelenteni, de ez számos kellemetlenséggel járhat, például a lakásban állandóan jelen kell lennie olyan személynek, aki jogosult a cég leveleinek átvételére, mivel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megszüntetheti a cég adószámát, akár egyetlen hivatalos levél átvételének elmulasztása esetén is.

A LOGOSZ irodákban ingyenes tanácsadás mellett intézkedni lehet cégalapítás, cég módosítás, cég adásvétel és kézbesítési megbízási szerződéskötés ügyében is. A cégcsoport ügyfelei kedvezményes feltételek mellett nyithatnak folyószámlát a LOGOSZ pénzügyi partnerénél.

A LOGOSZ kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a változó jogi követelményekhez folyamatosan alkalmazkodva megbízható segítséget nyújtson a vállalkozásoknak Szolnokon is.