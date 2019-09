Szijjártó: Nem véletlenül lett Tiszafüred a Tisza-tó fővárosa

Az országjárás egyik állomásaként tartott lakossági fórumot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tiszafüreden, szeptember 18-án. Aznap rakták le a város új főterének alapkövét is, mellyel egy közel egymilliárd forint értékű fejlesztés indul útjára.

Ez alkalomból adott interjút hírportálunknak a külügyminiszter.

– A magyar vidék jelentős átalakuláson ment át az elmúlt évtizedben. Érezhető fejlődés történik számos településen. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?

– Magyarország az elmúlt kilenc évben nagyon hosszú utat tett meg. Amikor 2010-ben bizalmat kaptunk az emberektől egy olyan kép tárult elénk, ami alulmúlt minden képzeletet: az ország a gazdasági csőd szélén állt, el volt adósodva, a költségvetés romokban hevert, a munkanélküliség 12,5% volt, és az IMF programja alatt álltunk. Kilenc év alatt innen jutottunk el oda, hogy ma az Európai Unió leggyorsabb növekedési ütemét Magyarország tudja felmutatni, rekord alacsony a munkanélküliség, és folyamatosan megdöntjük az országba érkező beruházási rekordokat.

– Ez az eredmény pedig a helyi közösségek teljesítményéből állt össze. Ehhez minden magyar ember munkájára és áldozatvállalására szükség volt. A gazdasági teljesítmény jelentős része ma már vidékről jön, a települések hozzáteszik a magukét a nagy egészhez. A városok és falvak öles léptékkel fejlődnek, közintéz­mények újulnak meg, főterek épülnek, gyárak nőnek ki a földből, minden területen előrelépés történt.

– Szorosan illeszkedik ehhez az elmúlt időszakban Tiszafüreden és a Tisza-tó térségében tapasztalt fejlődés. Milyennek ismerte meg a várost és a régiót?

– Nem véletlenül lett márkanév a Tisza-tó és nem véletlenül hívják Tiszafüredet a Tisza-tó fővárosának. Ez a hely lebilincselő élményeket nyújt. Életemben először idén nyáron egy napot töltöttem itt, ami maradandó élményt jelentett számomra. Felbecsülhetetlen értékű az a természeti kincs, amit a Tisza folyó és környéke nyújt Magyarország számára, ezért itt helye van a fejlesztésnek.

– Azt gondolom, hogy helyes döntést hozott a polgármester, amikor belevágtak a szabadstrand 400 millió forintos fejlesztésébe, és elkötelezetten támogatják, fejlesztik a turizmust. Fontos, hogy kerékpárutak épülnek, hiszen itt található az ország legnagyobb kerékpáros centruma, és ezáltal fejlődik és erősödik az ökoturizmus. Fontos, hogy megújul a főtér is, hiszen egy várost – ha igazságos, ha nem – általában a központja alapján ítélnek meg.

– Van-e kilátásban együttműködés az eddig megvalósult és jelenleg is zajló fejlesztéseken túl?

– Fontosnak tartom azokat az óvoda- és bölcsődefejlesztéseket, amelyek már megvalósultak, de ide sorolhatnám az energetikai korszerűsítéseket vagy a sporttelep felújítását is. Nagyon szívesen működöm majd együtt Ujvári Imre polgármesterrel azon elképzelésének megvalósításában, amely újjáélesztené az ipari parkot. A magas hozzáadott értéket képviselő, modern munkahelyek minden esetben hozzájárulnak egy település fejlődéséhez.

– A kormányzati politika középpontjában a családok, valamint a gyermekvállalás támogatása áll. Nem vágta túl nagy fába a fejszét Magyarország?

– Látható, hogy egész Európa demográfiai problémákkal küzd és Magyarország is ilyen kihívással néz szembe. Ezt a kihívást mi úgy kívánjuk kezelni, hogy a magyar családokat támogatjuk. Vannak mások Európában, akik migránsok tömeges beengedésében és meghívásában látják a probléma megoldását, de ez a lehető legrosszabb válasz. Az illegális migrációval Európa és az európai emberek biztonságát ássák alá, és veszélybe sodorják azt a létformát, amely Európát az elmúlt évszázadokban meghatározta. A keresztény kultúra – amelyre az európai létforma épült – kerül veszélybe azáltal, hogy tömegével akarják betelepíteni más kultúrából érkező emberek százezreit.

– Ehhez hasonló szellemben – családok támogatása – készült Tiszafüred idei költségvetése is.

– Ahogy mondtam, mi a családok támogatásában látjuk a megoldást, ezért tűztük ki célul, hogy a gyermekvállalás ne legyen gazdasági kérdés, és egy családnak ne kelljen előnytelen gazdasági helyzettel szembesülnie gyermekvállalás esetén. Igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, hogy egy család annyi gyermeket tudjon vállalni, amennyit szeretne.

– Tiszteletre méltóak azok a helyi kezdeményezések, amelyre itt Tiszafüreden is látunk példát, hogy az önkormányzatok is hozzátesznek ehhez a támogatáshoz. Nem véletlen, hogy Tiszafüred idei évi költségvetése – amit egyébként az ellenzék nem szavazott meg – minden eddiginél több támogatást tartalmaz a családok és gyermekek vonatkozásában.

– Miért van szükség ezekre a kiegészítő támogatásokra?

– Fontos látni, hogy a vidék egyre nagyobb részt vállal az ország gazdasági teljesítményéből, ehhez pedig társulnia kell annak, hogy nő a vidék megtartó ereje is. Ma már komoly, modern beruházások érkeznek a vidéki városokba, ezek kiszámítható fizetést és megbecsülést biztosító munkahelyeket eredményeznek. A vidék lakosságmegtartó ereje egyben gazdasági erőt is jelent, amely létfontosságú az ország teljesítménye szempontjából. Ezért a lakosság helyben boldogulásának támogatása az önkormányzatok részéről egy észszerű, tiszteletre méltó, és a nemzet egésze szempontjából fontos döntés.

– A soron következő önkormányzati választáson sok helyen komoly kérdések dőlnek el. Az ellenzéki oldalon például a teljes összefogással próbálkoznak. Miért?

– Ugyanúgy, mint az európai parlamenti választáson, most is kirajzolódik a legfontosabb választóvonal a kormányzó pártok és az ellenzéki formációk között: ez a migrációs kihívás és az arra adandó válasz. A kormányzó pártok egyértelműen bevándorlás­ellenes álláspontot képviselnek, és ehhez bevándorlást megakadályozó politikát folytatnak. Megépítettük a határkerítést, ahol rendőrök és katonák teljesítenek folyamatos szolgálatot, nem engedjük, hogy illegális bevándorlók lépjék át a magyar határt. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi színtéren is zajlik a csata, és nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel életbe léptesse a kötelező betelepítési kvótát. Ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy kizárólag mi, magyarok dönthetjük el, kiket engedünk be ide és kikkel akarunk együtt élni.

– Ez az ellentét tükröződik jelenleg is? Hiszen települési szinten éles kontraszt tapasztalható.

– Néhol egészen döbbenetes politikai célok fejeződnek ki, amelyek a magyar emberek, családok érdekei és biztonsága ellen dolgoznak. Magyarország azért tud sikeres lenni, mert van egy kiváló együttműködés a kormányzat és az önkormányzatok között. Ez szükséges a további építkezéshez, fejlődéshez és gyarapodáshoz. Az önkormányzatoknak az összefogás és az építkezés terepének kell lenniük. Ehelyett azonban azt látjuk, hogy az ellenzék csatatérré, felesleges viták és személyeskedések színterévé változtatná. Vannak az összefogásra és az építkezésre alkalmas emberek, ezek a kormánypárti jelöltek. Ugyanakkor vannak alkalmatlanok is, ők az ellenzéki jelöltek, akik csak a balhét keresik.