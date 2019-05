Szolnokra jön a 25 éves Magyar Nemzeti Cirkusz

Jegesmedvék és fehér tigrisek is megfordultak a porondjukon. Nézőik sorából kerültek ki „kollégák”, számos világhírű produkciót bemutattak már. Huszonöt éves a Magyar Nemzeti Cirkusz. A különleges évforduló műsoráról, múltról és jelenről beszélgettünk ifj. Richter Józseffel, a cirkusz igazgatójával.

– Világot megjárt artistaként, édesapámnak igen gazdag tapasztalatai voltak a cirkuszról. Így amikor úgy érezte, hogy a fellépésekből „kiöregedett”, 1995-ben megalapította a Magyar Nemzeti Cirkuszt. Már akkor az egyik legszínvonalasabb utazó cirkusznak számított – kezdi ifj.Richter József. Népszerűségük máig töretlen, a turnékon állandó közönség fogadja őket, a társulatot minden állomáson jól ismerik és várják is a helyiek. Az idei, különleges műsor a 25 éves jubileum ünneplésére készült. Hosszú évek előkészületeinek eredményét láthatja a nagyérdemű.

Számos, korábban kedvelt produkciót hívtak vissza, de új fellépők is tiszteletüket teszik. A műsor összeállítása során törekedtek arra, hogy az előadások a közönség kéréseivel is összhangban legyenek.

Ezt pedig ma már igen könnyen fel tudják mérni: a közösségi média segítségével.

– A legnagyobb közösségi oldalon nyolcvanezer követővel büszkélkedhetünk. Itt minden évben megkérdezzük a közönségünket, hogy mit szeretnének látni. A mostani műsorra például sikerült meghívnunk egy korábbi nagyon sikeres komikus párost. Őket is többször kérték már, nagyszerű, hogy pont a huszonöt éves évfordulóra tudnak ismét eljönni – meséli József. Az igazgató arra szintén nagyon büszke, hogy neves magyar artisták is elfogadták a felkérést a szereplésre.

Többek között Simet László, a londoni olimpia záróünnepségén előadott számát láthatja a nagyérdemű. Egy ilyen nagyszabású műsor előkészítése minden bizonnyal nagy feladat. A szervezésről, előkészítésről így vall beszélgetőtársunk:

– Most, hogy már az előadás összeállt és sikeresen halad a turné, megnyugodtam. Előtte persze nagyon sok tennivalónk volt. Az egyes fellépőkkel már jóval korábban leegyeztettük a közös munkát. Van olyan artista, akit három évvel ezelőtt leszerződtetünk erre a turnéra. Az igazgató elmondja, hogy az igazán jó művészek járják a világot, számos cirkusznál foglalkoztatják őket. Éppen ezért nehéz utolérni, felkérni őket.

Persze a varázslat nem lenne teljes ebben a különleges közegben, az állatok nélkül. A Magyar Nemzeti Cirkusz köztudottan állatbarát. Igyekeznek a legmegfelelőbb körülmények között tartani és tanítani őket. A folyamatos mozgáshoz, utazáshoz már hozzászoktak, remekül tudnak együttműködni az emberekkel. A cirkusz legidősebb állatai az elefántok. A több,mint harminc éves óriások a közönség egyik nagy kedvencei. És nem csak a gyerekek kedvelik őket. A cirkuszba látogatók összetétele igen változatos, minden generáció megfordul az előadásokon.

A ma is népszerű műfajnak akadnak kiemelkedő kedvelői. A cirkusz történetében előfordult, hogy egy-egy rajongó addig fejlesztette, képezte magát, hogy a nézőtérről a porondra kerülhetett. Évekig maradt a társulat tagja. A jelenlegi konferanszié, Réz Tamás is hasonló módon, szorgalommal és kitartással vált a cirkuszi család részévé. Ezek mind olyan élmények, amelyek különleges módon gazdagították a cirkusz életét. Persze az évek alatt sok meghökkentő, egyedi előadást is bemutattak a közönségnek. A cirkuszigazgató szívesen emlékszik vissza a legkiemelkedőbbekre:

– Tiszteletét tette nálunk például egy hölgy, aki nyolc jegesmedvével lépett színpadra! De vendégül láttuk a világ egyik legnagyobb fehér tigris csoportját is: tizenegy ragadozó volt jelen a porondon egyszerre. A „klasszikus”, ágyúból kilőtt ember szám szintén igen emlékezetes produkció.

A turné időszakban folyamatosan járják az országot. A hétköznapi ember számára talán kissé szokatlan az állandó mozgás, de ők már megszokták. Ahogy József fogalmaz, „akinek a talpára ragad a forgács, az nem tudja onnan levakarni.” Tehát ha egyszer megszereti valaki ezt a közeget, nem szabadul belőle egykönnyen. Egyszerűen van valami különleges a cirkusz világában, ami időről-időre vonzza és ámulatba ejti az embereket, legyen szó a nézőkről, vagy magukról az előadókról. Ennek bizonyítéka a Magyar Nemzeti Cirkusz huszonötödik évfordulója is. A szolnoki közönség, az Abonyi úti nagy Tesco mellett felállított sátorban május 08-tól 12.-ig találkozhat az ünnepi műsorral.

Kezdési időpontok:

hétköznap 18.00 óra

szombat 15.00 és 18.00 óra

vasárnap 11.00 és 15.00 óra.

A Magyar Nemzeti Cirkusz nagy hangsúly fektet arra, hogy az állatok kiváló körülmények között élhessenek. Tágas kifutókat alakítanak ki számukra, jó minőségű eleséggel táplálják őket. Gyakran tartanak nyílt napokat, hogy az emberek láthassák, a „négylábú fellépők” is jól érzik magukat. A nyilvános elefántfürdetés például mindig nagy szenzáció, ezt maguk az ormányosok élvezik legjobban. A cirkusz jutalmazással motiválja az állatokat a különböző számokban, céljuk a pompás lények szépségének kihangsúlyozása.