A CLAAS Hungária Kft. ismét „Megbízható Munkaadó”

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 35 tagvállalata – köztük a CLAAS Hungária Kft – vehette át május 13-án a „Megbízható Munkaadó 2021/2022“ kitüntető címet. A CLAAS Hungária Kft. idén már harmadik alkalommal vehette át a Megbízható Munkáltató díjat. A DUIHK 2017 óta olyan cégeknek ítéli oda ezt a rangos elismerést, amelyek teljesítik a szakmai bíráló bizottság által kidolgozott feltételrendszert.

A bíráló bizottság a pályázatok értékelésénél figyelembe veszi a pályázó vállalatnál elérhető a javadalmazási rendszert, a szociális jóléti juttatásokat, egészség és munkakörülmények megteremtését, képzés és továbbképzés lehetőségét, a vállalat nyújtotta fejlődési lehetőségeket, a pályázó tájékoztatási politikáját, valamint az új kollegák beillesztésének folyamatát.

„Mindig jólesik az elismerés, de most különösen büszkék vagyunk erre a díjra, hiszen a járványhelyzet megváltoztatta az életünket, alkalmazkodnunk kellett a kialakult helyzethez. A CLAAS Hungária Kft. vezetése ebben az időszakban még inkább törekedett arra, hogy a CLAAS biztonságos és anyagi megbecsülést nyújtó munkahely legyen.” Tájékoztatott az elnyert díj kapcsán Andreas Szakácsi a CLH ügyvezető igazgatója.

Társadalmi felelősségvállalásból jeles: mentorcég lett a CLAAS HUNGÁRIA

A CLAAS Hungária Kft is részt vesz az Országos Vállalkozói Mentorprogram elnevezésű kiemelt projektben, mert a nagyvállalat fontosnak tartja a térség kisvállalkozóinak felzárkóztatását ahhoz, hogy versenyképesek legyenek. Országosan 240 mentorált vállalkozás került be, megyénként tizenkettő. A részvétel kiváló lehetőséget jelent a mentorált cégeknek beszállítói kapcsolataik fenntartására, a szakmai fejlődésre és üzleti kapcsolataik építésére.

Az Országos Vállalkozói Mentorprogramba különböző motivációval és céllal jelentkeztek a fejlődni vágyó vállalkozások. Az uniós támogatásból, 3,3 milliárd forinttal finanszírozott program a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány szervezésében jött létre. Egy mentorhoz 4 mentorált kkv jelentkezhetett, és a pályázó mentoráltak egy éven keresztül vesznek részt a projektben.

Lépésről lépésre a sikerhez vezető úton

A programra azért van szükség, mert egy mai átlagos hazai kisvállalat sokszor nem működik hatékonyan, kevésbé nyitott az újdonságokra és az innovatív megoldásokra és ritkán él a különböző források adta lehetőségekkel. Ennek a gyakorlatnak az elsajátításában segíti őket a mentorcégük. A mentoráltak az egy éven át tartó folyamat végére elkészítik a saját fejlesztési tervüket, és a mentorálási folyamat az elfogadott fejlesztési terv értékelésével végződik.

A CLH elkötelezett támogatója a programnak

Az ingyenes és önkéntes támogatás legfontosabb célja, hogy az üzleti mentorálás Magyarországon is meghonosodjon és erősödjön a vállalkozói tudatosság. Nagy tapasztalattal és szakmai elismeréssel rendelkező személy vagy cég vehet részt mentorként ebben a programban, aki a mentorált fejlődésének elősegítését figyelembe véve nyújt segítséget, és komolyan veszik az iránymutatását. A mentorálás a társadalmi felelősségvállalás egyik alappillére.

„A CLAAS Hungária Kft a megyében, de országosan is húzó névnek számít, így hamar beteltek a helyek beszállítói mentorálási programjukra. A törökszentmiklósi cég annyira közkedvelt a mentoráltak körében, hogy megyén kívülről is jelentkeztek kisvállalkozások a szárnyaik alá” – mondta el Bartus-Istenes Ágnes a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei programkoordinátora. „Óriási előnyt jelent a pártfogoltaknak, hogy a gyakorlatban is beleláthatnak a vállalkozásba, megismerhetik a beszállítói feltételeket, a nagyvállalat működését és értékes tapasztalatokat szerezhetnek” – tette hozzá a programkoordinátor.

„A CLAAS Hungária életében is meghatározó projekt a Mentorprogram, hiszen minden nagyvállat számára kiemelkedően fontos a társadalmi felelősségvállalás, a példamutatás. Bízunk abban, hogy a programmal a térségben lévő kkv-kat erősítjük, illetve biztosítjuk fejlődésüket és segítjük őket abban, hogy hosszútávon megmaradjanak és működjenek a régióban” – mondta Nóvé Mária a CLAAS Hungária Kft. HR vezetője. „Büszkék vagyunk arra, hogy jó példával elől járunk, s a helyi közösségek aktív részesei vagyunk” – tette hozzá a szakember.

Hiszünk a tapasztalati tanulásban

A debreceni MST-Engineering Kft, azért jelentkezett erre a projektre, mert szeretnének mélyebben belelátni egy multinacionális környezetben működtetett komplex vállalatirányítás részleteibe.

„Mentorunk nagyon nyitottan áll hozzánk, csakis a segítő szándékot látjuk, szakmai féltékenységnek nyoma sincs” – nyilatkozta a programról, Szűcs Dániel a Kft IT & Facility Managere.

A főként mezőgazdasági alkatrészeket gyártó, törökszentmiklósi székhelyű Alox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft is mentoráltja a CLAAS Hungáriának. Céljuk, hogy olyan fejlesztéseket hozzanak létre, amelyekkel tartani tudják a lépést a nagyvállalati tempóval és így továbbra is esélyesek arra, hogy beszállítói maradjanak a vágóasztal gyártónak. „Azt tapasztalom, hogy a mentorunk elkötelezett, segítőkész és ami talán a legfontosabb: bízik abban, hogy a mi fejlődésünk az ő sikereihez is hozzájárul. Hiszek a tapasztalati tanulásban, így a gyakorlati bemutatókban is” – mondta el a társaság pénzügyi vezetője, Bontovicsné Balog Judit.

A CLAAS Hungária Kft.-ről

A CLAAS Hungária Kft. 1997 óta működik Törökszentmiklóson. A gyáregység 14 hektárnyi területen a kombájn-vágóasztalok és a vágóasztal-szállítókocsik kizárólagos gyártója, illetve a CLAAS cégcsoporton belül kompetenciaközpontként is működik. 750 főnek nyújt stabil, megbízható munkahelyet, amely csúcsszezonban megközelíti az 1000-et. A cég több alkalommal elnyerte a Megbízható Munkáltató címet és emellett nagy hangsúlyt fektet a Z generáció megszólítására is, melyet a hazai szakma 2019-ben HRKomm Award díjjal ismert el.

A CLAAS Cégcsoportról

A CLAAS a németországi Harsewinkelben 1913-ban alapított családi vállalkozás, amely napjainkra a kombájn, – és traktorgyártás európai piacvezetője. A CLAAS az összes kontinensen jelen van, 11 400 alkalmazottat foglalkoztat, és a 2020-as pénzügyi évben 4,0 milliárd euró árbevételt ért el. A társaság bevételeinek több mint 75 százalékát nemzetközi piacokon szerzi.