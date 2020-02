Vagány csúszdaparkkal bővül a Barack Thermal Resort Tiszakécskén!

Tudjuk mit csinál idén nyáron: kipróbálja a Barack Resort új csúszdaparkját ! – akár ezzel a szlogennel is ajánlhatná új szolgáltatását a komplexum, amelynek a júniusban elkészülő, új fejlesztéssel teljessé válik a kínálata a fiatalabb, kalandokat és aktív időtöltést kereső korosztály számára is.

Számukra ma már egyetlen medence önmagában nem elég. Ezért döntött úgy a Barack Thermal Resort vezetése, hogy a régi „óriáscsúszdától” elbúcsúzik, megköszönve „neki” az elmúlt 27 évet, és helyette egy vadonatúj, a kor igényeinek maximálisan megfelelő csúszdát épít.

Új csúszda négyféle élményelemmel

Az ötemeletes csúszdapark már a fürdőbe lépés pillanatától hívogatja a vendégeket. A csúszdák kiválasztásánál fontosnak tartották, hogy közöttük mindenki megtalálja a kedvére valót.

Az anaconda csúszda egy szelídebb lejtésű, közkedvelt típus, amelyet a kezdő csúszdázók is bátran használhatnak. A 2 pályás családi csúszda (vagy versenycsúszda) nyitott szerkezetű, izgalmas gyorsasági versenyek rendezésére ad lehetőséget, mivel időmérő funkcióval is rendelkezik. A kamikaze csúszda a száguldás szerelmeseinek lesz a kedvence, szinte szabadesés-élményt nyújt és akár 60-70 km/h óra lecsúszási sebesség is elérhető rajta. A negyedik, rafting és inga csúszda pedig két kedvelt típus egyedi ötvözete, Magyarországon egyedülálló élményelem, amely csúszógumival (raft) vehető igénybe.

A beruházást, a Barack Thermal Resortot üzemeltető Tiszaparti Termálfürdő Kft. saját forrásból finanszírozza meg.