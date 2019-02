Valentin-napi ötletek – virágon innen és túl

Ha az a kérdés, milyen ajándékot adjanak a férfiak a kedvesüknek Valentin-napra, a legtöbben a virágra gondolnak.(X)

Ezzel pedig nem is nagyon lehet mellélőni, egy illatos rózsa vagy egy színpompás csokor mindig tuti ajándék. De azért nem árt, ha tudjuk: a virágon túl is van „élet” február 14-én.

Kezdjük a virágokkal, hiszen virágot kapni mindig öröm, Valentin-napon pedig még inkább az, legyen az egyetlen szál rózsa, vagy egy csokor, esetleg a mostanában trendi virágdoboz. Utóbbi azért is remek választás, mert léteznek olyan verziói, amelyeknek fele virág, fele pedig például csokoládé – és lássuk be, a virágnál már csak az a jobb, ha édességgel érkezik.

Hiszen ma már egyáltalán nem szokatlan, hogy egy vegyes kosárral, egy divatos virágdobozzal, prémium csokoládéval vagy egy ínycsiklandó macaronválogatással kényeztetnek el bennünket az urak ezen a különleges napon.

Vannak olyan, a virágboxokhoz hasonló, elegáns dobozkák is, amik csordultig vannak édességgel – ezek is bájos Valentin-napi meglepetések, főleg édesszájúak számára. De ha már édesség, miért is ne lehetne Valentin-napon például tortát, vagy játékos cake popokat ajándékozni?

Ugyanígy jó ötlet lehet a kézműves, prémium csokoládé is – a csoki szerelmeseinek nincs is más, ami nagyobb örömet okozna, mint egy kis csokikülönlegesség. A lényeg pedig talán pont ez: olyasvalamivel meglepni szerelmünket, ami azt üzeni, hogy ismerjük, hogy figyelünk rá.

Éppen ezért, ha például valaki szereti a prémium írószereket, szép Valentin-napi meglepetés lehet számára egy elegáns jegyzetfüzet, vagy ugyanígy, a borok szerelmeseinek egy palack különleges bor.

Van tehát élet a virágokon túl is, még Valentin-napkor is. Akármilyen meglepetésre is esik a választás, a legemlékezetesebb és a legnagyobb örömet jelentő ajándék minden bizonnyal az lesz, amin érezzük, hogy figyelmesen választották számunkra.

Persze a sok opció között könnyű elveszni, de szerencsére mindezek az ajándékok könnyen és gyorsan beszerezhetőek a Netflorista oldalán, ahol számtalan egyéb ötletet is találhatnak, akik bizonytalanok a Valentin-napi meglepetést illetően.

A legjobb pedig, hogy akár telefonról, menet közben is megrendelhető mindez, legyen az egy csokor virág, vagy egy ínycsiklandó torta.