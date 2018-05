Nem csak a színük divatos, egészségesek is

A céklából, padlizsánból és lila hagymából nemcsak finom, hanem a jóllétét szolgáló fogásokat is készíthet.

Cékla

Már évezredekkel ezelőtt is ismerték és kedvelték ezt a zöldségfélét. A belőle készített ételek nemcsak ízletesek, hanem rendkívül egészségesek is – hangsúlyozza a Vasárnap Reggel legutóbbi lapszámának összeállítása. A céklát már csak a benne lévő betamin, vas, foszfor, kalcium, A-, B- és C-vitamin miatt is érdemes fogyasztani, például lé formájában, vagy nyersen lereszelve. Készíthet belőle tápláló salátát vagy levest is, de megtöltve és megsütve, vagy grillezve szintén remek íze van.

Padlizsán

A tojásgyümölcsnek többféle változata létezik, a sötétlilától kezdve egészen a fehérig. Az alakja is változatos: van belőle gömbölyded, duci, hosszúkás és egészen vékony is. Vásárláskor arra érdemes figyelni, hogy a héja fényes és feszes legyen. Grillezheti, így remek köret lehet például a sült húsokhoz, de a salátákba is beleteheti, sőt darált hússal vagy zöldségekkel töltve akár meg is sütheti. Krémlevest szintén főzhet belőle.

Lila hagyma

Ezt a régi ismerőst senkinek sem kell bemutatni, hiszen egész évben beszerezhető. A csemegeváltozata lágy, mégis jellegzetes ízű, ezért a salátákba nyersen is belekarikázhatja. A tepsiben sütött hús mellé szintén dobhat néhány kisebb fejet. Ha valami különlegesre vágyik, készítsen belőle mártást vagy levest. Sőt, mézen karamellizálva akár a pecsenyék mellé is kanalazhatja!