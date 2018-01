A gyanú árnyéka

Egy napig tartotta magát Gyurcsány Ferenc ahhoz a véleményéhez, amely szerint „a kis pártokkal kapcsolatban nehezen tudja elképzelni, hogy megalapozott vád lenne bármilyen fideszes kapcsolat”. A Demokratikus Koalíció elnöke Soros György tőzsde­spekuláns szavaira reagált pénteken, aki verbálisan tokkal-vonóval elpálcázta az egész magyar ellenzéket, külön odasuhintva a szocialistáknak. Mint mondta, Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit, de a kormányfőnek a feltörekvő kis pártokban is megvannak a kémei, így pedig borzasztóan nehéz összefogni ellene.

Szombaton Gyurcsány pálcázta tovább az ellenzék megtépázott sorait, most már ő is kollaborációval vádolva az LMP-ét, amely párt alkotmánybíró-választás ügyben támogatta a Fideszt. A Jobbiknak azt rótta fel: míg nem jelent meg Simicska Lajos, rendszeresen együtt szavazott a Fidesszel. Az MSZP-nek pedig Molnár Csaba alelnök vitte be a mélyütést azzal, hogy a szocialisták ellenőrzése alatt álló Népszavára hívta fel a figyelmet, amelyben kormányzati hirdetések jelennek meg. Tehát szerinte a jelek egyértelműek.

Ha már a gyanú árnyékánál tartunk… Talán nincs olyan politikával foglalkozó szakember, aki nagy részben az MSZP bukását és a Fidesz kétharmados győzelmét ne Gyurcsány személyének, tetteinek tudná be. Lehet, hogy a DK-elnök is a Fidesznek játszik? De péntek óta Soros Györgyre is figyelni kell. Hiszen

tudjuk, az a gyanús, ami nem gyanús.