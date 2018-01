Minden eladó!

Ahogy közeledik az áprilisi országgyűlési választás, úgy növekedik a még most is induló politikai pártok száma. Velük együtt nyúlik a parttalan ígérgetések listája. Úgy tűnik, hogy a kormányzó Fidesz-KDNP egymaga is megnyerheti a játszmát a szétesni látszó, felbolydult ellenzékkel szemben; legalább is a legutóbbi, január 25-én a politikai pártok támogatottságáról közreadott felmérés szerint. Még erősebb lett a Fidesz és tovább gyengült a Jobbik.

Ez utóbbi párt egyre jobban belezavarodik a pártok közötti hókuszpókuszba.

A legvalószínűbb listás választási eredményt 54 százalékra becsülik a kutatók. Másodiknak következik a – már fekete-vörös-zöld színű – Vona-sereg (13 százalék), majd a 9 százalékon álló MSZP, valamint a 8 – 8 százalékon stagnáló LMP és a Gyurcsány-párt. Az összes többi mehet a „lecsóba”, a Párbeszédtől a Kétfarkú Kutya Pártig. Futottak még: a Momentum, a Párbeszéd, az Együtt és az 1 százalékon álló liberálisok; továbbá a régi kommunista Vajnai Attila képviselte Európai Baloldal–Munkáspárt 2006 nevű izé.

Vajna elvtárs-úr az önkényuralmi jelkép vörös csillaggal riogatja a jámbor polgárokat, miközben a szépreményű Karácsony Gergely – a Párbeszéd és az MSZP miniszterelnök-jelöltje – az évenkénti átlagos nyugdíjbónusszal édesíti meg a 65 éven túliak karácsonyi süteményét. Megszólalt a rádióban az MSZP fővárosi szervezetének elnöke, Kunhalmi Ágnes is, akinek felfogása szerint egy család a DK, az LMP és az MSZP. Eladó az egész baloldal, tokkal-vonóval.