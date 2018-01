Titkok és hazugságok

Az elmúlt hónapokban a legnagyobb közösségi oldaltól az Európai Bizottságig sokan hirdettek harcot az álhírek, vagyis az úgynevezett fakenews-áradat ellen. A hamis híreket kiszűrni persze nem olyan könnyű még egy szuperintelligens algoritmusnak sem, hát még egy információkkal bombázott egyszerű hírfogyasztónak.

Idehaza sokszor úgy tűnik, néhány – egykor szebb napokat látott – „komoly” sajtóorgánum is kiváltotta az álhírgyártó-kisiparosi engedélyt. A tévedés jogát nem vitatom egyetlen újságírótól és laptól sem. De az 1300 „menekült” befogadása körüli sajtóhisztéria nem tévedés, hanem tudatos hazugság. Álhír. Mi másnak nevezhetnénk, ha néhány sajtótermék már hetekkel ezelőtt megírta ezt az információt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nyilvános adataira támaszkodva, majd most hirtelen újra feleszmélve már arról cikkeznek naponta akár többször is, hogy eltitkolta a kormány ezeket az adatokat? Egyes sajtómunkások és politikusok már arról ábrándoznak valami dunai hajón ringatózva, hogy valamiféle kormánybuktató csodafegyver hullott az ölükbe váratlan ajándékként. Azt hiszem, valaki felébreszthetné őket édes, nyálcsorgató álmukból: ez a csodafegyver pont annyira létezik, mint az összes többi a történelemben. És hát csodákban bízni annak a beismerése is egyben,

hogy rajtuk már semmi más nem segíthet.