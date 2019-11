Mély nyomokat hagy bennünk a tiniszerelem

Tanulás, lázadás, bulizás, felnőtté válás. Mind a tinédzserkor része, de a szerelem is beletartozik? Ma már kicsit másképp néz ez ki. Napjainkban már tulajdonképpen akárhol szövődhetnek szerelmek, az iskolában, ha új tanuló érkezik, de akár az interneten is, ami elég veszélyes lehet. A fia­talok nem feltétlen fognak összeházasodni a kiskori szerelmükkel, ellenben a korábbi generációkkal. De a kérdés az, hogy a kamaszok képesek arra, hogy igazából szerelmesek legyenek, vagy ez mindig csak egy fellángolás? Vajon a „való világba” kerülve is megmaradna a kapcsolatuk?

– A tinisze­relem nagyon fontos stáció az ember életében. Akkora a „pszichikai lábnyoma”, hogy meghatározza a későbbi párkapcsolatainkat is – véli Dóra Krisztina pedagógus, aki szerint az első szerelem mintaként szolgál később. – Ha igazán szereted a társad, később mindenkit hozzá mérsz. Ami nem azt jelenti, hogy mindenkiben őt keresed, csak egyszerűen viszonyítási alap lesz. Voltam már párszor szerelmes, de olyan tiszta, őszinte, érdek nélküli szerelmet soha nem tapasztaltam, mint amilyen az első volt. Megvan a maga bája, együtt megélni a beavatási szertartásokat, tudatlanul, nyitottan állni kéz a kézben a felnőttkor küszöbén. A tiniszerelem segít leválni a szülőkről. – A szülői szeretet mellett megismerjük a szeretet más minőségét, a szerelmet. Én életem első szerelméhez mentem feleségül, huszonkét évet és két gyermeket ajándékoztunk egymásnak. Persze, minden mulandó. Sajnos a szerelem is. Nem tudhatjuk, hogy meddig tart a szerelem, az is lehet, hogy örökre. Mert léteznek csodák. Nem mindegy, kit tisztelünk meg az érzéseinkkel. Annak ajándékozzuk, aki értékeli és viszonozza – részletezte a pedagógus. – A szerelmed a legjobb barátod, a tanítód és a lelki társad egyben – nyilatkozta a tizenhét éves Márton Kamilla, aki hozzátette, hogy sok mindenen keresztül kell menned ahhoz, hogy rájöjj arra, hogy mit is jelent ez. Nem lehet egy hét alatt biztosan kijelenteni azt, hogy szereted őt. Nincs egy teszt, amit ha kitöltesz, biztosít róla, hogy szerelmes vagy. Minden dolog, ami fontos és meg kell lenni köztetek, az egy hosszú folyamat részét képezi. Nekem is volt már benne részem, és kortársaim ellenében, egész hosszú ideig tartott. Ezek a kapcsolatok, bár kissé primitívek, szép emlékeket hagynak maguk után. Sokan azt gondolják, hogy a diákszerelem csak egy illúzió, egy múló érzés, de mit kéne tenni, ha azon kapja a gyerekét, hogy folyton ábrándozik és egy sejtelmes barátjával telefonál? Nem hagyhatja figyelmen kívül, hisz valós érzelmei vannak, viszont nem is tilthatja meg. Figyeljen a jelekre, értékelje gyermekét, ha ő magától osztja meg újdonsült barátját/barátnőjét. Lássa el tanácsokkal, vagy személyes tapasztalatokkal, biztosan kíváncsi arra, hogyan ismerkedtek meg a szülei! A lényeg, hogy nyíltan és őszintén beszéljen vele. Világosan fejtse ki, mit szabad és mit nem, de sose a teljes tiltás jelentse a megoldást! Inkább bizonyos feltétellel engedje meg a vita tárgyát, a kulcs a kompromisszum. Mindig hallgassa meg gyermekét, türelemmel és megértéssel. Megoszthatja gyermekével a saját korábbi randi­tapasztalatait, de főleg a tini legyen a beszélő fél, hagyja, hogy kifejtse az érzéseit, gondolatait, de mindig tiszteljük az intim szféráját! Ha erőszakoskodunk, akkor könnyen bezárkózhat, így inkább várjuk ki a megfelelő pillanatot, beszéljünk vele kötetlenül, és biztosítsuk támogatásunkról. Természetesen a szülő feladata, hogy utat mutasson a gyermekének, tehát anyai/atyai teendőinkről ne mondjunk le egy veszekedés elkerülése érdekében, ugyanis a kontrollnak meg kell maradnia, az iskolát és a kötelességeket nem lehet elhanyagolni. Éppen ezért különösen fontos, hogy folyamatosan ellenőrizzük csemeténket, figyeljünk a részletekre, így akár rá is jöhetünk, ha valami probléma van a kapcsolatukkal. Mivel az első tiniszerelem nagy lánggal ég, a szakítás és a csalódás mély sebeket hagyhat maga után, így sokkal inkább a kapcsolat véget érésekor kell a szülőnek ott lenni támasznak.