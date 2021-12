A MOB-botrányhoz kapcsolódik, hogy a Fővárosi Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztálya részéről dr. Szeli Nóra ügyész arról tájékoztatta ifj. Tényi Istvánt, hogy a hivatali visszaélés bűntette miatt 2021. december 28. napján a Fővárosi Főügyészségen tett feljelentése tárgyában a feljelentést a további intézkedések megtétele érdekében megküldte a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya részére – írja a Magyar Nemzet.

Ifj. Tényi István hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt tett feljelenést, aminek az alapja az Origo.hu portálon december 27-én megjelent, „Itt az újabb MOB-botrány: többmilliós szabálytalan kifizetések a Kulcsár Krisztián vezette Magyar Olimpiai Bizottságban” című cikk.

Ebben a Magyar Olimpiai Bizottság egy magát megnevezni nem kívánó tagja beszámolt arról, hogy milyen szabálytalan jutalomkifizetések történtek a testületben. Az elnökséggel csak utólag közölték a csaknem 4 millió forintos jutalom kifizetésének tényét, miközben a MOB főtitkára, Vékássy Bálint a Felügyelő Bizottság jelentésének dátumát is utólag akarta megváltoztatni. Ez utóbbi tény az Origo birtokába került dokumentumokban is világosan látszik. Az Origo elsőként tárta fel, hogy Kulcsár miként emeltette meg saját fizetését 1,2 millió forintról 2,6 millió forintra. A Nemzeti Sport, az Index és a Magyar Nemzet több cikkben foglalkozott azzal, hogyan csökkentette Kulcsár a MOB tagjainak számát, s az is kiderült, hogy a csökkentés nyomán hogyan kerültek ki a testületből olyan sportvezetők, akik hosszú idő óta MOB aktív, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberei voltak.

2021. május 12-én a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége Nyíregyházán, a Polgármesteri Hivatalban tartott kihelyezett elnökségi ülést tartott. Ezen az elnökségi ülésen a MOB főtitkára – napirenden kívül – a jelenlévő elnökségi tagoknak bejelentette, hogy Kulcsár Krisztián MOB-elnök egyszeri jutalomban (fizetéskiegészítésben) részesült. Vékássy Bálint arra kérte az elnökségi tagokat, hogy ezt a kifizetést vegyék tudomásul, amit az elnökség meg is tett. Ugyanakkor a MOB honlapjára feltett jegyzőkönyvben a nyíregyházi ülésről abban ez bejelentés egyáltalán nem szerepel. A nyíregyházi tanácskozáson nem esett szó arról, hogy Kulcsár hány forintot kapott jutalomként, nem tájékoztatták az elnökséget arról, hogy mikor történt meg a kifizetés és arról sem beszéltek, hogy miért kapta a MOB-elnök ezt a jutalmat. Vékássy Bálint főtitkár csak azt hangsúlyozta, hogy az elnökség utólagosan vegye tudomásul a kifizetést. Később derült ki, hogy a pontos összeg 3,9 millió forint volt. Aztán az is kiderült, hogy ez a kifizetés 2020 novemberében történt meg.

Ifj. Tényi István szerint az ügyben felmerülhet a Btk. 305. § c) pontjába ütköző hivatali visszaélés gyanúja, ezért a vonatkozó rendelkezések alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás megindítását, az esetleges elkövető felkutatását, illetve a bűncselekmény gyanújának megállapítását kérte. Az ügy pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályához került.

A Kulcsár Krisztián iránti bizalomvesztésről a Magyar Nemzet itt írt.

Borítóképünkön Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke. Fotó: MTI/Soós Lajos