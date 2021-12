Alkalmasnak tartom magam, jó formában vagyok

– mondta az M1 aktuális csatornának a DVTK 26 éves versenyzője, akinek az édesapja az edzője.

A pekingi téli játékokon egy magyar férfi síző jut szerephez, erre a magyarok közül Úry Bálint, Nagy Bence és Trunk Tamás esélyes még.

A 2018-as phjongcshangi játékokon résztvevő Kékesinek saját bevallása szerint mindig is a műlesiklás volt az erőssége, a hazai rangsort vezeti is, míg óriás-műlesiklásban második. Bizakodását fejezte ki, hogy meg tudja mutatni, ebben a számban is ő a legjobb.

Visszatekintve elmondta, nem volt olyan verseny az idén, ahol mindannyian rajthoz álltak volna, ám amennyiben esetleg „szétlövésnek” kell döntenie az olimpiai indulásról, úgy azon mind a négyen rajthoz állnak.

Az olimpia nagy motiváló erő és mérföldkő, de nem a végállomás

– fogalmazott Kékesi, aki átlagosan évi 120 napot tölt havon.

Borítóképünkön Kékesi Márton. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt