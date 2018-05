Az ukránok nyerték a kombinációt is

Anasztaszja Szavcsuk és Jelizaveta Jakno a második ukrán sikernek is részese volt, így ők már két aranyat nyertek.

A délelőtti páros technikai után a szabadkombinációs kűrben is az ukránok bizonyultak a legjobbnak a Duna Arénában zajló szinkronúszó világkupa-versenyen. Ebben a számban a magyarok negyedikként zártak.

Anasztaszja Szavcsuk és Jelizaveta Jakno a második ukrán sikernek is részese volt, így ők már két aranyat nyertek. A dobásaikkal az oroszokat idéző csapat ezúttal is nagyszerűen szerepelt, az a mutatvány pedig különösen nagy sikert aratott, amikor a vízből kiemelt társat az egyik csoport átdobta a másik égbe emelkedő talpaira.

A pontozóknak is tetszett az előadás, ugyanis az ukránok hat tizeddel magasabb pontszámot kaptak, mint a vk-sorozat párizsi nyitóversenyén, így még magabiztosabban előzték meg a spanyolokat. Utóbbiak is szép gyakorlatot mutattak be, szintén 90 pont fölé kerültek.

A magyar csapat a mezőny ismeretében éremben reménykedett, de az izraeliek jobbak voltak, így ők lettek a bronzérmesek. A hazai együttes negyedik helye ezzel együtt szép eredménynek számít.

A célunk az, hogy lépésről lépésre haladjunk, és hogy folyamatosan közelítsünk a világ legjobbjaihoz. Ez ma is sikerült, de pontosan tudjuk, hogy még rengeteget kell dolgoznunk – értékelt Natalja Taraszova szövetségi kapitány.

A vk szombaton 10 órától az egyéni és a csapat rövidprogrammal folytatódik, majd délután 17 órától a highlight kűr és a páros szabadprogram lesz műsoron.

Eredmények:

szabad kombináció:

1. Ukrajna 92,7000 pont

2. Spanyolország 90,2000

3. Izrael 80,5333

4. Magyarország 77,3333

korábban:

páros, technikai:

1. Anasztaszja Szavcsuk, Jelizaveta Jakno (ukrán) 90,3170 pont

2. Linda Cerrutti, Constanza Ferro (olasz) 88,0272

3. Anna-Maria Alexandri, Eirini Alexandri (osztrák) 85,2773