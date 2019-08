Drávucz Rita meglátogatta az AmaZounok pólóspalántáit

Nemrégiben alakult meg Szolnokon, az AmaZounok nevű vízilabdaklub, amely a női pólóutánpótlás nevelését tűzte ki a zászlajára. A klub fiataljait szerdán délelőtt meglátogatta a szolnoki származású világ- és Európa-bajnok játékos, Drávucz Rita.

A megyeszékhely egyik legfiatalabb sportklubját, az AmaZounok VK-t az elnök, Cseh Sándor mutatta be, aki nem más, mint a Szolnoki Dózsával Bajnokok Ligáját, bajnoki és kupagyőzelmeket nyerő szakember. Jelenleg a Magyar Vízilabda Szövetség utánpótlás-igazgatója.

– A világon egyre népszerűbb a női vízilabda, nem véletlen, hogy a tokiói olimpián már tíz együttes vehet részt a küzdelmekben. Hazánkban is kedvelik a lányok a vízipólót, sajnos Szolnokon évek óta csupán ad hoc jelleggel folyik a képzésük. Ezért alapítottuk meg Szűcs Bálint kollégámmal, az AmaZounok nevű klubot, amelyben elsősorban leány vízilabda-palántákat nevelünk. A MÁV-uszodában lesz majd a főhadiszállásunk, amíg nem adják át a létesítményt, addig is a tiszaligeti strandon készülnek a lányok. Máris nagy sikere van az edzéseknek, és az úszótáborunkba is sok leányzó jelentkezett.

Szerdán délelőtt pedig egy világhírű játékos, Drávucz Rita látogatta meg a pólóscsapatot az edzések közötti szünetben. A Búvár SE tiszaligeti üdülőjének tanácskozótermét színültig megtöltötte a gyereksereg, az AmaZounok csapatát Farkas Olga úszóedző kísérte el, míg meghívottként, a Szolnoki Dózsa gyermekcsapatával az edző, Soltész Zoltán érkezett a kötetlen beszélge­tésre.

Drávucz Rita azzal nyitott, hogy örül neki, hogy megújul a MÁV-uszoda, hiszen annak idején ott tanult meg úszni, meg is mutatta az arról szóló oklevelet.

– Nagyon szerettem úszni, sok versenyt nyertem – emlékezett vissza Rita.

– Később azonban átpártoltam a vízilabdára, mégiscsak játékosabb a faltól falig tempózásnál, jelzem, pályafutásom során nagy hasznát vettem úszástudásomnak. Sajnos, amikor 14 éves lettem, megszűnt a női vízilabda Szolnokon, ezért előbb Kecskemétre, majd pedig Szentesre igazoltam.

Rita elmesélte, hogy az érettségi után olaszországi klubcsapatokban szerepelt, közben stabil helyet vívott ki magának a magyar válogatottban. Klubcsapataival magyar és olasz bajnoki címeket és nemzetközi kupagyőzelmeket szerzett. Tagja volt az Európa- és világbajnok válogatottnak, három olimpián is szerepelt, sajnos az érem nem jött össze az ötkarikás játékokon. Pályafutása során nagyon sok barátot szerzett, sokukkal ma is tartja a kapcsolatot.

– Összetartunk mi, „öreglányok” még mindig játszunk, két éve megnyertük a budapesti szenior világbajnokságot – folytatta Rita.

– Edzeni már sokkal kevesebb időnk van, mint volt egykoron. Nem feledve, hogy dolgozunk, gyereket nevelünk a férjemmel, Flóra lányunk is úszik rendszeresen. Azért tavaly a III. ker. TVE csapatával megnyertük az OB I/B-s bajnokságot, feljutottunk az első osztályba, a következő évadban csak egy-egy meccset tudok vállalni.

Közben a bajnoknő megmutatta és odaadta a gyerekeknek érmeit, ereklyéit, a legendás 7-es sapkát, amit a legtöbbször a fejére húzott hosszú és eredményes pályafutása során. Tudását pedig a gyakorlatban is bemutatta a délutáni edzésen. Jó hír, hogy Rita nem utoljára látogatta meg az AmaZounok csapatát.

– Legyen mindig célotok, először sok kicsi cél, amit, ha teljesítetek, mindig pipáljátok ki a jegyzetetekben. Így haladjatok céljaitok felé! – tanácsolta zárásként a gyerekseregnek.