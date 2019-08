330 kilométer várja a magyar ultrafutót

Elrajtolt Lubics Szilvia a Bigfoot 200 Endurance Run terepultrán, az Amerikai Egyesült Államokban, a Cascade-hegységben.

A csupasport.hu arról ír, hogy pontosan kettőszázhat és fél mérföld, azaz több mint háromszázharminc kilométer várja a magyar ultrafutót a különleges versenyen, amelyen

első magyar indulóként vág neki a táv és a kőkemény, csaknem tizenháromezer méternyi szintemelkedés leküzdésének.

A versenyt az ősi indián legenda, a rejtélyes „Nagyláb-nyom” legenda után nevezték el.

A helyi őslakosok szerint ugyanis rejtélyes „szörny” él a vidéken, aki csak ritkán mutatja meg magát, pontosabban a lábnyomát.

Lubics Szilvia eredetileg az Ultra Gobi 400-ra készült, de az utolsó pillanatban a szervezők közölték vele, külföldiek mégsem indulhatnak a kínai versenyen. Így végül az Egyesült Államokba repült, voltaképpen egy nap alatt átszervezve programját – és vállalt el így egy jóval „szintesebb” versenyt.

Az elmúlt időszakban nem volt egyedül, hiszen azokkal a cseh futókkal töltötte együtt a napjait, akikkel az Ultra Gobi 400-on is együtt futott volna.

A rajt előtt néhány órával Szilvia elmondta, hogy nagyon izgul, de legszívesebben már ott állna a rajtzónában, annyira várja a versenyt, ami

élete egyik legkeményebb kihívásának ígérkezik a hosszúsága és a terep adottságai okán.

A szintrajz és az útvonal tetoválás formájában felkerült a futó alkarjára, így a jelölt pálya és a tizennégy frissítőpont között a tájékozódását az órán lévő navigáció mellett ez is segíti. A táv felének teljesítését követően tervez pihenőt, így előreküldte a hálózsákját. A versenyen ivóvizet nem kapnak a futók a frissítőállomásokon, tehát a rajt előtt még be kellett szereznie két víztisztítós kulacsot is, ami szerencsére időben megérkezett a szállodába.

Érdemes figyelni a sportoló Facebook-oldalát, amelyen férje, dr. Lubics György itthonról tájékoztat a friss információkról.

További érdekesség, hogy a Bigfoot 200-on is, hasonlóan a Badwaterhez a sikeres teljesítők egyedi övcsatot és gravírozott borospoharat kapnak, továbbá az első három helyezett külön díjazásban is részesül.