A Honvéd vendégeként szerzett pontot a Mezőkövesd

A Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati játéknapján.

A kispestiek hat, a mezőkövesdiek három bajnoki találkozó óta veretlenek.

Az első percekben kissé aktívabb volt a vendégcsapat, de az első helyzetet mégis a Honvéd hagyta ki. A szünetig többnyire kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség, de a kispestiek valamelyest veszélyesebb támadásokat vezettek.

A folytatásban is a piros-feketék próbálkoztak többet, de fölényük meddőnek bizonyult, mígnem egy sarokrúgást követően előbb Szappanos bravúrral védett, másodjára az újabb szöglet után azonban már ő is tehetetlen volt. A hazaiak egy ideig biztosan őrizték minimális előnyüket, Stefan Drazic beállítása viszont felpezsdítette a találkozót: a kövesdiek szerb légiósa két szöglet után háromszor próbálkozott, harmadikra pedig a kapuba is talált. A lefújásig a Honvéd támadott többet a győztes gólért, a nagyobb bravúrt mégis Grófnak kellett bemutatnia egy újabb Drazic-lövésnél.

Borítókép: A mezőkövesdi Vadnai Dániel és Szeles Tamás, valamint a kispesti David N’Gog a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2018. november 24-én

