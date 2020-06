A sportélet újraindításáról egyeztetett Szabó Tünde az EU-s sportminiszterekkel

A videokonferencián szó volt arról is, hogy mely területen lenne a leginkább szükség a tagállamok, az EU és a sportmozgalom képviselőinek közös fellépésére.

A világjárvány sportágazatra gyakorolt hatásáról kedden tartották az EU-s sportminiszterek második videokonferenciáját, amelyen Magyarországot Szabó Tünde sportért felelős államtitkár képviselte.

Szabó Tünde az MTI megkeresésére elmondta, üdvözölte, hogy a horvát elnökség ismét videokonferenciát szervezett a sportminiszterek részére, mivel nyitottak arra, hogy a tagállamok nemzeti jó gyakorlataik, eredményeik megosztásával járuljanak hozzá a kirobbant koronavírus-járvány sportágazatra gyakorolt negatív hatásának enyhítéséhez, ráadásul a legutóbbi konferencia óta érdemi változások is történtek a sportéletben.

Az angol nyelven zajló konferencia két kérdés köré szerveződött: milyen rövid, közép és hosszú távú intézkedéseket hozott vagy tervez meghozni az ország a sportszektor fenntartható újraindulása érdekében, valamint mely területen lenne a leginkább szükség a tagállamok, az EU és a sportmozgalom képviselőinek közös fellépésére?

Szabó Tünde a magyar intézkedéseket ismertetve elmondta, az elmúlt időszak pozitív fejleményeinek köszönhetően fokozatos feloldásokat engedélyeztek a sport területén is, amelyek eredményeként Magyarország egész területén látogathatják a nézők a szabadtéri sportrendezvényeket. A sportegyesületek által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzéseken való részvétel is megengedett, továbbá a parkok, így a szabadtéri kondiparkok, a strandok és a szabadtéri fürdők is látogathatóak.

A sportért felelős államtitkár elmondta, a fokozott elővigyázatosság és a szükséges védelmi intézkedések a korlátozások feloldása idején is elengedhetetlenek a biztonságos sporthoz, mivel biztosítani kell az állampolgárok egészségét, amely mindenkor a legfontosabb szempont.

Szabó Tünde kiemelte, közös kihívásként jelenik meg a sportturizmus és sportgazdaság helyreállítása, amelynek előfeltétele, hogy a korábban tervezett nemzetközi sporteseményeket biztonságos körülmények között tudják megrendezni.

A konferencián ismertették az Európai Olimpiai Bizottság tanulmányát, miszerint a sportolók 65 százaléka nem tudta folytatni a felkészülését a járványhelyzet alatt, és csupán 29 százalék nyilatkozott úgy, hogy otthoni körülmények között is tudott készülni. Elhangzott, hogy a legtöbb tagállamban már engedélyezett a szabadtéri sportolás, sok helyen pedig a beltéri sportolás is újraindul szigorú biztonsági előírások mellett. A fő kihívást a járványhelyzet hatékony kontrollja melletti újranyitás jelenti.

Az államtitkár végezetül megköszönte a horvát elnökség elkötelezett munkáját annak érdekében, hogy megtalálják a kihívások közös kezelési módját. Hozzátette: uniós szinten is nagyon fontosnak tartja, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessenek a sport és a testmozgás népszerűsítésére, egészségvédő és betegségmegelőző szerepének tudatosítására.