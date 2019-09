A szlovákok mindhárom pontot elvitték a Groupamából

A hazai szurkolók „Az Európa-bajnokság előttetek, a fekete sereg mögöttetek” kiírással köszöntötték a magyar válogatottat, egyúttal arany-fekete háttérben úszva kifeszítettek egy hatalmas molinót, amely Mátyás királyt ábrázolta lovon ülve. Az impozáns látvány után kevésbé volt sportszerű, hogy egymás nemzeti himnuszát mindkét fél kifütyülte.

Rangadóhoz méltóan nagy iramban kezdődött a találkozó, az első lehetőségre sem kellett sokat várni, Dzsudzsák nagyszerű passza után azonban Kleinheisler nem találta el jól a labdát, pedig tiszta helyzetből lőhetett. A magyarok egyre nagyobb tempóban futballoztak, sorra futottak a veszélyes akciók, próbálkozott Sallai, Szoboszlai és Szalai is, de Dubravka mindig hárítani tudott. A túloldalon Satka lesgólja jelezte, az ellenfél bármikor képes lehet egy gyors ellenakcióra.

A magyarok mezőnyfölénye egyre nagyobb lett és állandósult, a szlovákok pedig olykor már saját térfelükön elveszítették a labdát, ezekből Marco Rossi együttese azonnal lövőhelyzeteket próbált teremteni. A szünet előtti utolsó tíz percre kiszabadult a szorításból a szlovák csapat, amely első komolyabb lehetőségét gólra váltotta, így előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

A második játékrész álomszerűen indult magyar szempontból: Szoboszlai első válogatottbeli góljával egyenlített.

Szoboszlai scoring in style, before 19-year-old Róbert Boženík scored for Slovakia.https://t.co/x6XTmmuajE

— Scouted Football (@ScoutedFtbl) September 9, 2019