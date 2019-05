A Veszprém előnyből, a Szeged nagy hátrányból várja a visszavágót

A veszprémiek nyolcadik alkalommal juthatnak a négy közé a legrangosabb európai kupasorozatban, és ezt múlt szerdán a flensburgi 28-22-es győzelmükkel már sikerült megalapozniuk. A taktikusan, pontosan, kevés hibával játszó magyar csapat spanyol vezetőedzője, David Davis a klub honlapján úgy fogalmazott, idegenbeli sikerükkel tettek egy nagy lépést, de még le kell zárniuk a párharcot.

„Csak a győzelemben gondolkodunk, a múlt heti teljesítményből kiindulva. Az is világos, hogy ha egy pillanatra is elalszunk, vége, ki is estünk. Ehhez mérten készülünk a hétvégére”