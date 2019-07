Parádés vívással lett világbajnok Siklósi Gergely

A magyar versenyző az orosz Szergej Bidát győzte le a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokság pénteki döntőjében.

A párbajtőröző Siklósi Gergely látványos és eredményes vívással aranyérmet nyert pénteken a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.

A venezuelai Francisco Limardóval szemben izgalommentes győzelemmel kezdte a napot a 64-es táblán, majd következett két olyan mérkőzése, melyet hosszabbításban nyert meg: az elsőt a Rio de Janeiróban olimpiai bajnok dél-koreai Park Szang Jung, a másodikat pedig a japán Jamada Maszaru ellen. A negyeddöntőben könnyebben boldogult Bas Verwijlennel, a hollandot – aki az előző fordulóban Rédli Andrást győzte le ráadástussal – hét találat különbséggel verte.

A BHSE 21 éves vívója, aki tagja volt az idei, düsseldorfi Eb-n bronzérmes magyar csapatnak, a döntőért az olasz Andrea Santarellivel vívott, és menet közben egy 12-0-s sorozatot produkálva hattusos sikerrel lépett tovább.

Az aranyéremért a csapatban háromszoros Európa-bajnok Szergej Bidával kellett megmérkőznie. A 26 éves orosz már sokkal nagyobb falatnak bizonyult, de Siklósi még nála is jobb napot fogott ki, ezt jelezte, hogy a nehéz helyzetekből is ki tudott keveredni. A lelátón szép számban foglaltak helyet orosz szurkolók, így a „Ria, ria, Hungária” biztatás mellett a „Rasszija, rasszija” is gyakran felhangzott a BOK Csarnok központi termében.

A magyar párbajtőröző 3-2-nél vezetett először, egy darabig őrizte előnyét, de 5-3 után sorozatban öt tust kapott. Később is volt még három találatnyi hátrányban, 6-9-ről 9-9-re zárkózott fel, 10-13-nál azonban már nagyon nehéznek tűnt a helyzete, mivel bő fél perc maradt csak a mérkőzésből. Aztán kicsivel később három másodpercnyi vívóidő alatt háromszor találta el ellenfelét, Bida nem is értette, hogy történhetett ez meg. Húsz másodperccel a vége előtt megint Siklósi volt pontos, és 11 volt hátra, amikor egy együttes találattal eldőlt a mérkőzés. A magyar párbajtőröző magasba lendített karokkal ünnepelte hatalmas sikerét, kiment a közönséghez és többször meghajolva köszönte meg a támogatást.

A mostani diadalt megelőzően 2015-ben volt férfi párbajtőrben magyar aranyérmes, akkor Imre Géza győzött Moszkvában.

Eredmények:



a 64 között:

Siklósi Gergely-Francisco Limardo (venezuelai) 15-10

Rédli András-Michele Niggeler (svájci) 15-11

Dmitrij Alekszanyin (kazah)-Nagy Dávid 15-10

a 32 között:

Siklósi-Park Szang Jung (dél-koreai) 10-9

Rédli-Ruben Limardo Gascon (venezuelai) 12-11

a 16 között:

Siklósi-Jamada Maszaru (japán) 10-9

Bas Verwijlen (holland)-Rédli 8-7

negyeddöntő:

Andrea Santarelli (olasz)-Yannick Borel (francia) 15-12

Siklósi-Verwijlen 15-8

Igor Reizlin (ukrán)-Ruszlan Kurbanov (kazah) 15-12

Szergej Bida (orosz)-Kano Koki (japán) 15-12

elődöntő:

Siklósi-Santarelli 15-9

Bida-Reizlin 15-10

döntő:

Siklósi-Bida 15-14

Végeredmény:

férfi párbajtőr egyéni, világbajnok:

Siklósi Gergely

2. Szergej Bida (Oroszország)

3. Andrea Santarelli (Olaszország) és Igor Reizlin (Ukrajna)

…15. Rédli András

…59. Nagy Dávid

…98. Koch Máté

Forrás: MTI

Borítókép: Siklósi Gergely a győzelem pillanatában