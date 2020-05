Babos Tímeáék győzelmével rajtolt a Budapest Kupa

Babos Tímea, Drahota-Szabó Dorka és Nagy Péter győzelmével kezdődött meg pénteken a vasárnapig tartó tenisz Budapest Kupa csapatverseny.

A koronavírus-járvány miatt zárt kapus tornán elsőként a Davis Kupa-válogatottban vitézkedő Nagy és a Budapesten élő Szerhij Sztahovszkij lépett a Nemzeti Edzés Központ salakjára a Kék csoport nyitómeccsén. A világranglistán 533. magyar 1:4, 4:1, 4:2-re verte a 2013-ban Roger Federert legyőző ukrán riválisát, aki 169. a rangsorban, de volt már 31. is.

A folytatásban a Fed Kupa-válogatott Bondár Anna következett volna Babos Tímea ellen, ám a párosban háromszoros Grand Slam- és világbajnok Babos kisebb sérülés miatt nem vállalta az egyéni mérkőzést, így az idén fedettpályás magyar bajnok Drahota-Szabó Dorka ugrott be helyette. A maratoni labdamenetekkel tarkított női meccset a 18 éves szentesi Drahota-Szabó nyerte 4:2, 4:2-re, a trióvá duzzadt csapat ezzel 2-0-ás előnyre tett szert, így a vegyes párosnak már nem maradt tétje.

A vidám hangulatú összecsapáson Bondár és Sztahovszkij 4:2, 4:3 (7-5)-re legyőzte Babost és az élete első vegyes párosát játszó Nagyot, akik így 2-1-re nyerték meg a párharcot.

A győztes duó (trió) a délután folyamán a Fucsovics Márton, Stollár Fanny párossal is megmérkőzik. Előtte a Sárga csoportban Gálfi Dalma és Piros Zsombor találkozik Jani Rékával és Marozsán Fábiánnal.

A zárt kapuk mögött sorra kerülő csapatversenyen hat-hat női és férfi teniszező lép pályára, a meccseket kizárólag az M4 csatornán lehet követni. A Hopman Kupához hasonlóan egy férfi és egy női versenyző alkot egy csapatot, és a két egyes mellett vegyes párosban is megmérkőznek egymással. A szettek négy játékig tartanak, 3:3-as állás esetén rövidítés dönt, a találkozók vonalbírók és labdaszedők nélkül zajlanak. A 12 fős mezőnyben ott van a junior US Open-bajnok Gálfi Dalma, a junior páros wimbledoni győztes Stollár Fanny, a junior páros Australian Open-bajnok Nagy Adrienn, a világranglista 31. helyén is megfordult Fucsovics Márton, a jelenleg 76-odikként őt is megelőző Balázs Attila és a junior Australian Open-bajnok Piros Zsombor is.

Az első két napon a csoportküzdelmekre, vasárnap pedig a döntőre és a bronzmeccsre kerül sor.

Forrás: MTI