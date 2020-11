Bajnoki címeket remél a DVTK elnöke

Női kosárlabdában és női labdarúgásban bajnoki címet, jégkorongban kimagasló eredményt, férfi labdarúgásban pedig nemzetközi kupaindulást remél néhány éven belül Sántha Gergely, a DVTK elnöke.

A miskolci klub honlapján megjelent interjúban a sportvezető felidézte, hogy Leisztinger Tamás és az Arago Zrt. tíz éve lett a DVTK többségi tulajdonosa.

„Túlzás nélkül mondhatom, hogy akkor egy jövőkép nélküli, kilátástalan helyzetben lévő klubot vettünk át”

– nyilatkozta Sántha.

A fejlesztésekről, beruházásokról szólva hozzátette, a DVTK infrastruktúrája mára európai szinten is kiemelkedőnek számít, hiszen a sportközpontban új öltözők, pályák, konditerem, étterem, saját egészségügyi központ, valamint egy multicsarnok is épült, illetve épül.

Az elnök rávilágított, hogy a klub üzemelteti azt a világszinten is elismert stadiont, amit bár nem a DVTK épített, de a tervezési és az előkészítési fázisban is aktívan szerepet vállalt. A létesítmény fenntartásához semmilyen támogatást nem kapnak, ezt saját maguknak kell kigazdálkodniuk, ezért a koronavírus-járvány miatti jegybevétel-kiesés érzékenyen érinti az egyesületet.

Sántha Gergely elárulta, hogy Leisztinger Tamás a saját vagyonából tíz év alatt több mint öt milliárd forintot invesztált a DVTK-ba. Ezen felül az ő, valamint a klubvezetők kapcsolatrendszeréből legalább ekkora mértékű TAO-forrás érkezett.

„Ez arányait tekintve sokszorosa annak a támogatási mértéknek, ami a tulajdoni hányad alapján az Arago Holdingra esne”

– vélekedett.

A futballcsapat 2015 óta sorrendben a hetedik, a kilencedik, majd háromszor is a tizedik, legutóbb pedig ismét a kilencedik helyen végzett az élvonalban, amelynek tabelláján pillanatnyilag a 11. helyen áll. Ennek kapcsán az elnök úgy fogalmazott, a 12 csapatos NB I-ben két-három csapatot leszámítva mindenki a kiesés ellen küzd, és ez idén sincs másképp, hiszen a negyedik helytől lefelé három ponton belül van minden csapat.

Hozzátette, elképzelhető, hogy kevesebb kritika érné a vezetőséget, ha a labdarúgók folyamatosan az első három helyért küzdenének, és csak ez az egy szakosztálya lenne a klubnak, de ha az összes többi sportág költségvetését – amely források túlnyomó része nem szabadon felhasználható – is a futballra fordítanák, akkor sem tudnák felvenni a versenyt a három legtehetősebb magyar klubbal.

„Ahhoz, hogy komolyabb célokért küzdjünk, egyre nagyobb költségvetésre van szükség, ehhez nagyobb regionális összefogás kell. Az sehol nem elég, ha csak a többségi tulajdonos invesztál a klubba, szükségünk lenne a régió kisebb-nagyobb vállalkozásainak támogatására is, amely, tisztelet néhány kivételnek, az elmúlt tíz évben szinte teljesen elmaradt”

– magyarázta.

A következő tíz évről Sántha elmondta, elsősorban azt szeretné látni, hogy a DVTK Labdarúgó Akadémiáról – amely idén bekerült a tíz kiemelt, államilag támogatott sportakadémia közé – egyre több fiatal játsszon folyamatosan az első csapatban.

„Néhány éven belül szeretném, ha ismét nemzetközi kupában indulhatna a labdarúgócsapatunk, és jó lenne egy bajnoki cím kosárlabdában, női labdarúgásban, egy kimagasló eredmény jégkorongban, és hogy diósgyőri sportolók induljanak az olimpián”

– szögezte le.