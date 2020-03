Balázs Attila kezdi a selejtezőt

A csütörtöki sorsoláson eldőlt, hogy a héten az elsőszámú magyar játékossá előlépett Balázs – aki 76. a világranglistán – lép majd először pályára, majd a második egyes mérkőzést Fucsovics Márton (84.) vívja Kimmer Coppejansszal. Köves Gábor szövetségi kapitány rajtuk kívül Piros Zsombort (401.), Marozsán Fábiánt (523.) és Nagy Pétert (530.) hívta be a keretbe.

Szombaton déltől a két hazai éljátékos először párosban lesz érdekelt, majd két újabb egyes meccs következik a péntekihez képest fordított felállásban a Főnix Csarnokban.

A világranglistán tizedik David Goffin távollétében a vendégek a Kimmer Coppejans (154.), Ruben Bemelmans (222.), Arthur De Greef (332.), Joran Vliegen (párosban 36.), Sander Gille (párosban 43.) ötössel érkeztek.

Köves Gábor először a megreformált DK-lebonyolításról beszélt, melyben már csak két nyert szettig tartanak a meccsek.

– fejtette ki a kapitány.

Az új technológiával készült salakpályáról szólva – amely mindössze 12 óra alatt készült el – Köves Gábor úgy vélekedett, hogy

„Még nem döntöttem el, hogy tetszik-e ez a borítás, majd a meccseken kiderül” – jelentette ki Balázs, míg Fucsovics szerint egyértelműen jó lesz a pálya.

„Akkor Ausztráliából úgy jöttem haza, hogy volt egy fertőzés a lábujjamon, és öt-hat napot ki kellett hagynom a DK előtt.

Fontos emellett, hogy az a párharc Belgiumban volt, belga szurkolók előtt és kemény pályán, ráadásul Bemelmans és Goffin is jól játszott

– nyilatkozott Fucsovics. ”

Ez most más tészta: Magyarországon vagyunk, salakpályán, és nincs itt Goffin. Mondhatnám, hogy mi vagyunk az esélyesebbek, de pont ezért lehet nehéz nyerni. Rajtunk van a nyomás, hogy ezt be kell húzni, de most már csak a meccsekre szabad koncentrálnunk, semmi másra.„