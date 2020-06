Budapesten lesz az Európai Szuperkupa

Cikkünket hamarosan frissítjük!

Az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának szerdai döntése

Magyarország az utóbbi években több rangos európai futballeseménynek is elnyerte a rendezését: 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntő színhelye volt a Groupama Aréna, társrendezője lesz a jövő évre halasztott férfi Európa-bajnokságnak és a szintén 2021-es U21-es kontinensviadalnak, márciusban pedig megkapta a 2022-es Európa-liga fináléjának rendezését, amelyre egy évvel később, 2023-ban kerül sor a magyar fővárosban.

egy nyolccsapatos tornával a kontinentális labdarúgó-szövetség (UEFA) szerdai döntése értelmében.

A negyed- és elődöntők mindkét sorozatban a szokásoktól eltérően egy mérkőzésen dőlnek el. A BL-tornára Lisszabonban augusztus 12. és 23. között kerül sor, míg az El-tornát Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg és a döntő helyszínéül is szolgáló Köln rendezi augusztus 10. és 21. között.

A BL-ben a Paris Saint-Germain, az Atlético Madrid, az Atalanta, valamint a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig már nyolc közé jutott, a másik négy nyolcaddöntős párharc visszavágójáról még nem döntött az UEFA, hogy augusztus 7-én és 8-án azokat is Portugáliában, vagy a kijelölt hazai csapat otthonában rendezzék.

🏆 🇵🇹 NEWS: #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knock-out at the Estádio do Sport Lisboa e Benfica and the Estádio José Alvalade in Lisbon from 12 – 23 August 2020.

Remaining round of 16 matches will be played on the 7/8 August. #UEFAExCo pic.twitter.com/qeJX0k7t8c

— UEFA (@UEFA) June 17, 2020