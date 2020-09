Egy lépésre a főtáblától a Fradi

A múlt heti első mérkőzésen több mint egy félidőn keresztül úgy tűnt, hogy a Ferencváros számára csak formalitás lesz a Molde elleni visszavágó a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének playoffjában, a norvég együttes feltámadása után azonban óriási csata várható kedden a Groupama Arénában a főtáblára jutásért.

Szerhij Rebrov csapata Norvégiában sokáig szinte tökéletes játékot mutatott be, már a 7. percben vezetést szerzett Franck Boli góljával, majd az 52. percben Myrto Uzuni fejese után úgy látszott, el is dőlt a párharc. A házigazda norvégok azonban szinte a semmiből visszajöttek, alig negyedóra alatt egyenlítettek és a hajrában a vezetést is átvették, mígnem a magyar bajnok Ihor Haratin büntetőjével egyenlített (3-3).

Az UEFA honlapjának statisztikái szerint a Ferencváros története során tíz olyan európai kupapárharcot vívott, amelyben az első mérkőzésen idegenben döntetlent ért el, ezek közül nyolcszor jutott tovább. A Molde ezzel szemben hétszer került olyan helyzetbe, hogy hazai döntetlen után kellett volna kivívnia a továbbjutást, s háromszor járt sikerrel. Ezek közül a legnagyobb skalpot egyértelműen az 1999/2000-es szezonban gyűjtötte be, amikor is a BL-selejtező utolsó körében az otthoni 0-0 után 1-1-es döntetlennel, idegenben lőtt góllal búcsúztatta a spanyol Mallorcát és jutott fel története során először, s mindezidáig utoljára is a főtáblára.

A Ferencváros – amely tavaly az Európa-liga csoportkörében volt érdekelt – 25 év után juthat újra a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe.

A zöld-fehérek emlékezetes BL-szereplése óta a magyar csapatok közül csak a Debrecennek sikerült elérnie a csoportkört a 2009/10-es idényben.

A párharcnak óriási anyagi tétje is van, hiszen a BL csoportkörébe jutás jelentősen több pénzt ér, mint a vesztesnek az Európa-liga főtábláján való szereplés:

eddig mindkét csapat 6,4 millió eurót (körülbelül 2,3 milliárd forint) keresett a selejtezőben, amelyik gárda innen továbbmegy, az további 15,25 millió euróval (5,5 milliárd forint) gazdagodik, míg az El-csoportkör „csak” 2,92 millió eurót (1 milliárd forint) ér.

A párharc visszavágója kedden 21 órakor a holland Björn Kuipers sípjelére kezdődik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Forrás: MTI

Borítókép: Franck Boli, a Ferencváros játékosa (b3) ünnepel csapattársaival, miután gólt szerzett a Molde ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőjének negyedik fordulójában játszott mérkőzésen Moldéban 2020. szeptember 23-án.