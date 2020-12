Egy ravasz vendég bejutott a DVTK-Fradi meccsre (videó)

A labdarúgó NB I 13. fordulójában a járványügyi intézkedéseknek megfelelően természetesen a Diósgyőr–Ferencváros mérkőzést is nézők nélkül rendezték meg, de a második félidő megkezdése előtt egy váratlan vendég tűnt fel a lelátón.

Kutyát, macskát már többször is láthattunk beszaladni a pályára is, az MTK meccsein pedig régebben megesett, hogy az ellenfél szurkolói provokáció jelleggel libát dobtak be a fűre. A Diósgyőr–Ferencváros (1-3) találkozón szombaton délután a róka csak a lelátóig jutott, de meglehet, ezzel is történelmet írt itthon – részletezi a történteket a Magyar Nemzet.

„Nézők ugyan nem lehetnek a lelátókon, egy róka azonban valahogy beravaszkodta magát a DVTK–Fradi találkozóra” – áll az M4 Sport Facebook-oldalán, felvezetve a videót, és a hozzászólások között akad néhány zseniális.

Van, aki szerint a vörös bundás bizonyosan a Leicester City játékosmegfigyelője volt, az angol élvonalban szereplő csapat ugyanis a Rókák becenévre hallgat.

De az a komment is mosolyt csalt az arcunkra, mely szerint a Fox News is küldött kommentátort a találkozóra.

Más szerint most legalább a róka szurkolt, és nem a szurkolók rókáztak, avagy bizonyosan egy „veszett nagy szurkolóról” lehetett szó.

Az egyik diósgyőri szimpatizáns azért megjegyezte: „Még jó, hogy elvileg körbe van kerítve ez a csoda stadionunk…” – szemlézett néhány hozzászólást a lap.