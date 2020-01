Fesztiválhangulatot kínálnak a szervezők a meccsek mellé

A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság szervezőinek egyik legfőbb célja, hogy az eseményre kilátogató szurkolók a mérkőzések izgalmai mellett egyéb élményekkel is gazdagodjanak a torna alatt.

A két év múlva esedékes magyar-szlovák közös rendezésű torna szerdai kampányindító rendezvényén elhangzott: a találkozók mellé gasztronómiai és kulturális programok társulnak majd.

„A szlogenünk is arról szól, hogy kézilabda-fesztivált szeretnénk rendezni Szlovákiával közösen” – fogalmazott Bíró Szabolcs, a kontinenstorna szervezőbizottságának elnöke. Hozzátette, olyan eseményt szeretnének létrehozni, amely túlmutat a kézilabdán, és olyan nézőket is megnyerni a sportágnak, akik jelenleg nem követik azt.

„Két kulcsszó, a megengedhetőség és a hozzáférhetőség köré szervezzük a viadalt: két, kis közép-európai országban lesz majd az Eb, ahol arra fogjuk biztatni a szurkolókat, hogy ne ragadjanak be egy városba, hanem utazzanak, nézzenek más helyszínen is találkozókat”

– jelentette ki Bíró Szabolcs. Meglátása szerint az európai szövetség (EHF) törekvéseivel egybecseng az ő elképzelésük, azaz hogy minél több fiatalt mozgasson meg az esemény.

„Az elmúlt egy évben kidolgoztuk azokat a koncepciókat, amik mentén folyni fog a munka.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a színvonalas sportesemény mellett ugyanilyen pluszszolgáltatásokat is nyújtsunk. Ennek keretében egy igazi zenei fesztivált is szervezünk, A listás sztárokkal”

– mondta a szervezőbizottság elnöke, hozzátéve, hogy októberben jelentik be a fellépők listáját. „A klasszikus belépőjegyek vásárlása mellett egy élménycsomagra is be lehet majd fizetni” – jelezte.

Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke kijelentette, az idei kontinensviadal pozitív magyar szereplése jó alapot ad nekik ahhoz, hogy sportszakmailag is sikeres kontinensviadalt tudjanak rendezni két év múlva.

„Az első, sportvezetőként elért nagy sikerem az volt, hogy a spanyolok és a franciák előtt elnyertük a következő Eb rendezési jogát.

Nekem nem adatott meg hazai világversenyen pályára lépni, így amikor bejelentették a döntést, közel ugyanolyan érzés volt, mint Bajnokok Ligáját nyerni a Barcelonával”

– emlékezett vissza a korábbi világklasszis jobbátlövő a glasgow-i döntésre.

„A mostani Eb-n három-négy napra csomagoltunk ruhát, aztán kicsit túltoltuk” – jelentette ki az idei, svédországi tornáról az alelnök, aki szerint az „összetartó és fegyelmezett” magyar válogatott a kilencedik hellyel jelesre vizsgázott.

„A folytatásban lépcsőfokról lépcsőfokra szeretnénk előrelépni, a nyomást kihívásnak kell tekinteni. Ahogy idén többször elmondtam a srácoknak, az Eb-n nem kell, hanem lehet jól játszani”

– fogalmazott Nagy László, aki nagyon számít majd a magyar szurkolókra, ugyanis a drukkerek óriási erőt tudnak adni a csapatnak.

Elmondta, a következő két esztendőben a játékosok is fontos láncszemei lesznek az esemény népszerűsítésének, a szövetség részéről azt remélik, a csapat ugyanolyan jó és szerethető lesz, mint most volt.

A sajtóeseményen bemutatták a 2022-es Eb szlogenjét és logóját is. Előbbi a ‘Watch games. See more.’ (Nézz meccseket. Láss többet.) lett. Az Eb logója ez alapján készült: egy kézilabdát tartó kéz, egy szem és a rendező országok zászlóinak színvilága jelenik meg benne.

A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságot Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Pozsonyban és Kassán rendezik január 13. és 30. között. Az elődöntőknek és a helyosztóknak a magyar főváros ad otthont.

Forrás: MTI