Hazai vereséggel búcsúzott a kieső MTK

Ez történt a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában.

Győzelmével megszerezte a harmadik helyet a Debrecen

A Debrecen hazai pályán 4-1-re legyőzte a Paksot a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójának vasárnapi mérkőzésén, ezzel az Európa-liga-selejtezőt érő harmadik helyen végzett.

Veszélyes paksi támadásokkal kezdődött a mérkőzés, az első nagy helyzet a korábban Debrecenben játszó Könyves előtt adódott. A folytatásban négy perc alatt kétgólos előnyre tett szert a DVSC, majd a Paks szépítő találatát követően Szécsi a második gólját is megszerezte.

A második félidő elején büntetőből tovább növelte előnyét a hazai csapat, amely ezt követően kényelmesebb tempóra váltott, a paksiak pedig már nem sok veszélyt jelentettek a Loki kapujára.

A DVSC győzelmével a harmadik helyen végzett, és így indulhat az Európa-liga selejtezőjében. A debreceniek bronzérmét a találkozó utolsó perceiben vastapssal ünnepelte a közönség.

Győzött és az élvonalban maradt a Kisvárda



A Kisvárda saját közönsége előtt 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet.

Nem kezdődött nagy iramban a mérkőzés, a labdát többet birtokolta a hazai csapat, de aztán valamelyest kiegyenlítődött a játék. A félidő derekán a Kisvárdának sikerült megszereznie a vezetést, és előnnyel vonulhatott a szünetre, ebben pedig nagy szerepe volt Felipe kapusnak, aki több alkalommal is hárítani tudott.

Fordulás után negyedórának sem kellett eltelnie ahhoz, hogy a görög Sztavrosz Cukalasz ismét gólt szerezzen. A kisvárdai szurkolók már a 80. percben elkezdték megünnepelni a bennmaradást kiharcoló csapat játékosait, a drukkerek jó hangulatát pedig az sem rontotta el, hogy a hajrában szépített a Mezőkövesd.

A sorozatban öt nyeretlen hazai bajnoki után győztes Kisvárda a kilencedik, a Mezőkövesd a hatodik helyen zárt az OTP Bank Liga 2018/2019-es idényében.

Felcsúti döntetlennel zárt a bajnok FTC

A bajnok Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia otthonában.

Lendületesen kezdett a bajnok Ferencváros, többször beszorítva a hazaiakat a kapujuk elé. A második negyedóra elején kijött a szorításból a Puskás Akadémia és Sós Bence ziccerénél közel járt a vezetés megszerzéséhez. A zöld-fehérek tovább támadtak és csak Nyikolaj Szignyevicsen múlt, hogy nem lőttek gólt, a fehérorosz támadó egy beadás után néhány méterről a hazai kapusba lőtt.

A fordulást követően megszerezte a vezetést a felcsúti csapat, egy előreívelést követően Nagy Zsolt lőtt a kapuba. A Ferencváros nem sokkal később Davide Lanzafame góljával egyenlített: Hegedüs Lajos lábbal hárította a büntetőt, ám a kipattanót az olasz csatár az üres kapuba passzolta. A folytatásban mindkét együttes küzdött a győzelemért, de újabb gól már nem esett, így maradt az igazságos döntetlen.

Az Újpest legyőzésével élvonalban maradt a Diósgyőr

A Diósgyőr biztosította bennmaradását, az utolsó fordulóban házigazdaként 3-0-ra legyőzte az Újpest FC-t, és a tabella tizedik helyén végzett.

A bajnokságot hat nyeretlen meccsel záró lila-fehérek lemaradtak a dobogóról, sőt a vereség nyomán egy pozíciót rontva végül ötödikek lettek, ezáltal a következő idényben biztosan nem indulhatnak az Európa-liga selejtezőjében.

Látszott, hogy mindkét együttes számára komoly tétje van a találkozónak, mivel a lelátók szinte teljesen megteltek, a csapatok pedig egyaránt gólra törően kezdtek, de a pontatlan befejezések miatt a kapusoknak eleinte nem akadt dolguk. A vendégek ugyan tíz perc után betaláltak, de a nigériai Solomon lesről fejelt a kapuba. Később valamelyest visszavettek a tempóból a játékosok, leginkább mezőnyben folyt a játék. Félóra elteltével az Újpest több veszélyes akciót vezetett, s bár a vendéggól érett, mégis a hazaiak szereztek vezetést Tajti Mátyás távoli lövésével.

A szünetet követően eléggé álmosan folytatódott a találkozó, amely aztán megélénkült, amikor az Újpest közel került az egyenlítéshez: Rácz parádés mozdulattal a keresztlécet találta el. Ezt követően lendületben maradtak a fővárosiak, nyomást gyakoroltak a hazai kapura, de komoly helyzetig nem jutottak. Az idő múlásával egyre veszélyesebbé váltak a hazai kontrák, és a miskolciaknak sikerült is eldönteniük a találkozót, amikor a 81. percben egy kipattanót értékesített az egy perccel korábban becserélt Korbély Kristóf. Az utolsó percekben Prosser Dániel a sokadik helyzetét is kihagyta, de a kegyelemdöfés nem maradt el, mert a hosszabbításban Hasani is gólt szerzett. Összességében megérdemelten nyert a jobban összpontosító DVTK.

Döntetlennel búcsúzott a Haladás

A sereghajtóként kieső Haladás hazai pályán, 1-1-es döntetlent játszott a MOL Vidi FC-vel.

A vasárnapi mérkőzés mindkét csapat számára tét nélküli volt, mert a múlt héten eldőlt, hogy a hazaiak utolsóként búcsúznak az élvonaltól, a székesfehérváriak második helye pedig már korábban biztos volt.

A mérkőzés elején úgy tűnt, a Haladásnak fontosabb, hogy jó eredményt érjen el, és szépen búcsúzzon. A hazai csapat többet kezdeményezett, igyekezett végigvinni a támadásait, eljutott kapura lövésekig, míg a székesfehérváriak átengedték a területet. Az iram eléggé visszafogott volt, az első félidő komolyabb helyzet nélkül zajlott le.

A második játékrész mozgalmasabban alakult, mindkét oldalon akadt gólszerzési lehetőség, Fiola egy ütközés után vérző fejjel hagyta el a pályát, néha pedig egy-egy bírói tévedés borzolta a kedélyeket. A Haladás a játékrész közepén előnybe került, de a vendégcsapat egy szöglet utáni öngóllal egyenlített, így végül nem jött össze a hazai győzelem.

A Haladás először szerzett pontot a mostani idényben a Vidi ellen, amely az előző két alkalommal 2-0-ra, illetve 1-0-ra győzött.

Hazai vereséggel búcsúzott a kieső MTK

Az MTK Budapest kiesett a labdarúgó OTP Bank Ligából, mivel vasárnap a 33., utolsó fordulóban hazai pályán 4-1-re kikapott a Budapest Honvédtól, és a tabella 11. helyén végzett.

Az MTK számára a hazai győzelem sem lett volna elég a bennmaradáshoz, közvetlen riválisai közül ugyanis nyert a Diósgyőr és a Kisvárda is. A Budapest Honvéd a három ponttal sem jutott éremhez, mert a Debrecen otthon nyert, és a harmadik helyen végzett.

Az első húsz percben egyik csapat sem tudott mezőnyfölényt kiharcolni és a kapuk sem forogtak veszélyben, utána viszont egy perc alatt 1-1-re módosult az állás. Előbb Holender Filip ziccerből szerzett vezetést a vendégeknek, Lencse László pedig a kispesti védelem határozatlanságát kihasználva egyenlített. A szünet előtt a Honvéd vette át a kezdeményezést, de a kapura nem jelentett veszélyt.

A második félidő elején Kanta József második sárga lapját is begyűjtötte, így létszámban megfogyatkozott az MTK. Ezt öt perc alatt góllal használta ki a Honvéd – Djordje Kamber volt eredményes -, amely azt követően próbálta eldönteni a meccset. Ez azonban majdnem megbosszulta magát: a tíz emberrel játszó MTK részéről Ulysse Diallo ziccert hibázott – a csatár lövését Kamber mentette a gólvonalról -, majd Lencse lőtte a kapu fölé a büntetőt. A találkozó a 76. percben dőlt el, akkor a csereként tíz perce pályán lévő David N’Gog volt eredményes. A hátralévő időre így már nem volt jellemző az addigi paprikás hangulat, a végeredményt aztán N’Gog állította be a 92. percben.

Az MTK legutóbbi hat mérkőzésén pont nélkül maradt, míg tavasszal a hét hazai mérkőzéséből hatot veszített el.

Forrás: MTI

Borítókép: Gera Dániel (b) és Kanta József az MTK játékosai, miután csapatuk 4-1-re kikapott Budapest Honvédtól és ezzel kiesett a labdarúgó OTP Bank Ligából a bajnokság utolsó, 33. fordulójában játszott mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2019. május 19-én.