Ismét fölényes győzelmet aratott a magyar női válogatott

A hazai csapat 20-2-re győzött a szlovákok ellen a budapesti olimpiai kvalifikációs viadal második fordulójában, így százszázalékos maradt.

Második mérkőzésén is sima győzelmet aratott a házigazda magyar női vízilabda-válogatott a Duna Arénában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese hétfőn Szlovákia csapata ellen nyert 20-2-re.

A horvátokat egy híján húsz góllal legyőző magyarok második „bemelegítő” mérkőzésükre készültek, tekintve, hogy az északi szomszéd válogatottja a nyitókörben 31-2-re kapott ki az oroszoktól.

A szlovák gárda azon kívül, hogy az első percben betalált, szinte semmi ellenállást nem tanúsított, még emberelőnyben is csak hazaadással felérő lövésig jutott, ami nem okozott gondot Kasó Orsolyának. Úgy tűnt, Bíró Attila támadásban a centerjáték erőltetését kérte a játékosoktól, ugyanis rengeteg bejátszást kapott Gyöngyössy Anikó és Parkes Rebecca is. Az első két negyed után főként Rybanska Natasát lehetett kiemelni, aki három kifejezetten szép és pontos távoli lövéssel talált be.

A nagyszünet után a magyar csapat kissé belealudt a szlovákok elképesztően lassú tempójába, ráadásul a riválisnak sikerült felavatnia egy ejtéssel a csereként beálló Gangl Edinát.

A játék képe az utolsó negyedben sem változott, a magyarok 18 góllal nyertek, és készülhetnek az oroszok elleni, szerdai csoportrangadóra, amely 19 órakor kezdődik majd.

„Összességében elégedett vagyok, simán nyertünk, itt a lényeg az, hogy ne üljön le a csapat. Most azért lehetett látni, hogy kicsit lassabbak voltunk, mint tegnap, igaz, szárazföldön és vízben is dolgoztunk még ma délelőtt” – nyilatkozta Bíró Attila, aki a centerjátékkal kapcsolatban megjegyezte, nem az ő kérése volt, hogy erőltessék, ráadásul a játékvezetők nem honorálták kiállításokkal ezeket az akciókat, ezért a folytatásban már nem is nagyon próbálkoztak vele.

A szakvezető abban bízik, hogy szerdára pörgősebb és jobb lesz csapata játéka.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Magyarország-Szlovákia 20-2 (5-1, 5-0, 4-1, 6-0)

gólszerzők: Keszthelyi 6, Rybanska, Leimeter 3-3, Szilágyi 2, Parkes, Gurisatti, Gyöngyössy, Garda, Vályi, Illés 1-1, illetve Stankovianska, Peckova 1-1

Magyarország:

Kasó – Vályi, Keszthelyi, Gurisatti, Parkes, Máté, Garda – cserék: Szilágyi, Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska, Gangl (kapus)

A csoport állása:

1. Oroszország 6 pont (58-4), 2. Magyarország 6 (45-8), 3. Görögország 6 (44-10), 4. Horvátország 0 (9-43), 5. Szerbia 0 (9-53), 6. Szlovákia 0 (4-51)

A magyar csapat további programja:

szerda:

Magyarország-Oroszország 19.00

péntek:

Magyarország-Görögország 19.00

vasárnap:

Magyarország-Szerbia 19.00

Forrás: MTI

Borítókép: Máté Zsuzsanna, a magyar válogatott játékosa a labdával a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornájának csoportkörében játszott Magyarország-Szlovákia mérkőzésén a Duna Arénában 2020. január 13-án.