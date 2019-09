Korpási Bálint bronzérmes 72 kilóban

A BVSC vb- és Eb-győztese szombaton csalódottan zárta a napot, mert két sima győzelem után az elődöntőben technikai tussal kikapott.

Korpási Bálint bronzérmet nyert a kötöttfogásúak 72 kilogrammos kategóriájában vasárnap a nur-szultani birkózó-világbajnokságon.

A BVSC vb- és Eb-győztese szombaton csalódottan zárta a napot, mert két sima győzelem után az elődöntőben – saját bevallása szerint egy buta hiba miatt – technikai tussal kikapott az orosz Abujazid Mancigovtól, így vasárnap a bronzéremért léphetett szőnyegre.

A második napi helyosztók előtt így az volt talán a legnagyobb kérdés, hogy Korpásinak sikerült-e túltennie magát a vereségen. A látottak alapján a válasz egyértelműen igen volt, ugyanis a dél-koreai Li Dzsi Jeon ellen a magyar klasszis villámrajtot vett, a kezdés után szinte azonnal villámgyors derékra támadással levitte riválisát, majd meg is pörgette, így alig fél perc után már 4-0-ra vezetett. Innen Linek kellett volna mennie előre, e helyett viszont passzívan „gyömöszölte” a kezét Korpási fogásába, amit nem értékeltek a bírók és passzivitásért leküldték (5-0), amiből a BVSC büszkesége gyönyörűen pörgetett (7-0). A magyar már ekkor szerette volna lezárni a meccset, ám nem sikerült újabb akciót csinálnia.

A szünet után a dél-koreai aktívabbá vált, ám állásból képtelen volt veszélyeztetni riválisát, aki a meccs ötödik percében egy gyönyörű levitellel (9-0) pontot tett a küzdelem végére.

„Egyik szemem sír, a másik nevet. Sajnálom az elődöntőt, ott olyan hibát vétettem, amit diák kettőben szoktak. Arra viszont büszke vagyok, hogy sorozatban negyedszer szereztem érmet vb-n” – mondta az MTI-nek a meccs után Korpási Bálint, aki nem ismerte dél-koreai ellenfelét, nem is gondolta, hogy ő jön be a vigaszágról a bronzmeccsre. – „Nyáron voltak nálunk a dél-koreaiak, de ő nem jött. Az egész versenyen nagyon jól ment a már védjegyemmé váló karberántás, ő ellene is meg tudtam csinálni. A korai akció megkönnyítette a dolgomat.”

Korpási ezzel a magyar küldöttség első érmét szerezte meg a kazah fővárosban, egyúttal ez karrierje negyedik világbajnoki dobogós helyezése. 2016-ban az első, míg tavaly második volt, 2017-ben pedig a mostanihoz hasonlóan a harmadik helyen zárt.

Hétfőn további éremmel bővül majd a magyar termés, mivel Lőrincz Viktor – előbb olimpiai kvótát szerzett, majd – bejutott a fináléba a 87 kilogrammosok között.

Vasárnap Lőrincz négy győzelemmel jutott be a hétfői döntőbe, Krasznai Máténak (67 kg) és Kiss Balázsnak (97 kg) viszont kevés sikerélményben volt része. Utóbbi ugyan a selejtezőben legyőzte osztrák riválisát, a 32 között viszont technikai tussal kikapott a kubai Gabriel Rosillótól és kiesett, ahogy a rögtön első meccsén technikai tussal veszítő Krasznai is.

Hétfőn további három magyar kötöttfogású, Torba Erik (60 kg), Lőrincz Tamás (77 kg) és Lám Bálint (130 kg) mutatkozik be a vb-n, míg Lőrincz Viktor a magyar idő szerint 14.00-kor kezdődő finálés programban csap össze az ukrán Zsan Belenyukkal.

Forrás: MTI