Különleges oktatófilmmel segíti a magyar vízilabdát Faragó Tamás

A Magyar Vízilabda Szövetség csütörtöki beszámolója szerint a 67 éves legendás játékos a szervezet részére bocsátotta azt a filmet, amelyet egykoron az Egyesült Államokban forgattak vele, s amelyben a sportág alapjait mutatja be a tanulni vágyóknak.

„Az ötlet a pillanatnyi helyzetből fakadt, hiszen a fiatalok is kénytelenek az interneten, e-mailben edzésprogramokat nézegetni, tájékozódni. Gondoltam ez az anyag is segítség lehet számukra” – fogalmazott Faragó Tamás, aki régen nyári „szórakozásként” a kaliforniai Stanford Egyetemen tartott tréningeket, továbbképzéseket, ezeket pedig rögzítették, és egyfajta kézikönyvként kapták meg a diákok. „Büszke vagyok arra, hogy nincs olyan része a világnak, ahol játsszák a vízilabdát, ott ne ismernék, nem látták volna, sőt mondhatom, ne tanultak volna belőle” – tette hozzá.

A gyakorlatok nagy része ugyan vízben zajlik, de az olimpiai és világbajnok szerint így is sokat segíthet a játékosoknak: „Töretlenül hiszem, hogy a mentális tréningnek nagy szerepe van, és ezt kevesen alkalmazzák. Ha gondolatban elképzeled a feladatot, lefekszel, és a tökéletes mozdulatsort egyszer, kétszer, tízszer, százszor végrehajtod, akár rövid idővel óriási hatása lesz. Arról nem beszélve, hogy itt többször visszanézheted, ami még inkább javítja annak az esélyét, hogy rögzüljön az, aminek rögzülnie kell. Ez a mentális része, behunyom a szemem, elképzelem. A gyakorlati része a lakásban, az udvaron, kertben, valahol egy fal segítségével elvégezhető. A kettő együttes hatásáról gondolom azt, hogy mérhetetlenül sokat segít.”

A játékosságra is építő bemutató érzékelhetően a technikai tudás elsajátítását célozza meg.

A sorozat – amely a szövetség kommunikációs felületein tekinthető majd meg – pénteken indul, az első részben a labdafelvételi technikák szerepelnek.

„Nagy köszönet Tamásnak, hogy nyilvános felhasználásra a rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a szenzációs videóanyagot, amely nem véletlenül népszerű az egész világon. Ahol űzik ezt a sportágat, ott hozzátartozik az oktatáshoz, remélhetőleg most nálunk is nagy segítséget nyújt úgy az utánpótláskorú játékosoknak, mint a felnőtt játékosoknak egyaránt” – mondta Vári Attila, az MVLSZ elnöke, aki szerint fontos, hogy azok a sportolók, akik ennyire népszerűek és meghatározzák a világ sportját, mennyit tudnak segíteni. „Faragó Tamás az elmúlt évtizedekben bebizonyította, nemcsak a medencében, hanem azon kívül is példaértékű cselekedetekkel bír, számtalan fiatal játékost tanított meg vízilabdázni. Boldog vagyok, hogy ilyen hatékonyan segíti most is a munkánkat!”