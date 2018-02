A magyar színekben induló Swaney az utolsó helyen zárt

Swaney Elizabeth a 24 indulóból utolsóként zárt a síakrobaták félcső selejtezőjében a phjongcsangi téli olimpia hétfői napján, így nem jutott a keddi fináléba.

A kvalifikáció során a pályán minden versenyző kétszer csúszott le, majd mindenkinek a jobb eredménye alapján a legjobb 12 került a döntőbe.

A legjobbak akár több mint két méter magasra ugrottak fel a félcső két végén és különböző forgásokat, szaltókat, trükköket mutattak be a közönség hangos ovációja közepette. Az igen látványos kvalifikáció első körében viszont ketten is estek: egy francia szabadstílusú síző a kifejezetten dinamikus és közönségszórakoztató menete végén egy szaltót követően túlpördült, így arccal érkezett a hóba, de nem esett baja. Rajta kívül egy japán versenyző bukott még.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az amerikai születésű Swaney, akinek édesanyja magyar, jószerivel trükkök bemutatása nélkül teljesítette a pályát, amelynek aljára már annyira elfogyott a lendülete, hogy a félcső tetejéig sem ért fel, így az alul helyezkedő fotósoknak képet sem sikerült készíteniük róla. Ennek ellenére néhányan megtapsolták Swaneyt, de ez inkább olyannak tűnt, mint amikor a sífutók férfi 15 kilométeres számában az utolsó mexikói versenyző zászlóval a kezében beért a célba. A teljesítményére végül 30 pontot kapott, amelynél csak a két elesett rivális produkciója volt rosszabb.

A második körben is hasonló sízést mutatott be a 33 éves Swaney – aki előzőleg venezuelai szkeletonosként próbált kijutni az olimpiára – annyi különbséggel, hogy az utolsó elrugaszkodását követően háttal csúszott a célba. Az öt bíró közül négy 31, egy pedig 33 ponttal jutalmazta, így 31,40 ponttal zárt. Mivel az első körben elesett versenyzők másodjára javítottak, a francia Anais Caradeux például 12. helyen még döntőbe is jutott, így Swaney utolsó lett. Az utolsó előtti ellenfele 45,00 ponttal zárt.

„Kisebb részben elégedett vagyok, mert örülök, hogy itt lehetek az olimpián, nagyobb részt viszont nem, mivel tudok ennél jobban is síelni, ha nem vagyok ennyire ideges.

A célom az volt az indulással, hogy inspiráljam a jövő nemzedékét ebben a sportágban, illetve szeretném, hogy Magyarországon is népszerűbb legyen ez a sport” – mondta a vegyeszónában Swaney, aki néhány külföldi újságíró érdeklődését is felkeltette, minden bizonnyal a Calgaryban szerepelt brit síugrót, Michael Edwardsot, vagy ismertebb nevén, Eddie, a Sast látták benne.

Borítókép: A magyar színekben induló Swaney Elizabeth Marian a női síakrobaták félcső versenyszámának selejtezőjében a phjongcshangi téli olimpián a Phoenix Havas Parkban 2018. február 19-én.

MTI Fotó / Czeglédi Zsolt