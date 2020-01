Meggyőző sikerrel rajtolt a magyar válogatott

Märcz Tamás együttese kedden a törökök elleni 19-5-ös győzelemmel kezdte meg szereplését a Duna Arénában zajló olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.

A magyar válogatott amolyan bemelegítő összecsapással kezdte a viadalt. A jóval gyengébb játékerejű török csapattal Európa-bajnokságon eddig háromszor találkozott a magyar együttes, és háromszor nyert simán, összesen 64 gólt szerezve.

Ezzel együtt a szép számú közönség kisebb csodát láthatott, a törökök ugyanis három és fél perc játék után 2-1-re vezettek. Sőt, két góllal is elléptek, a nézők pedig egy pillanatra ki is fütyülték a csapatot. A csorbát gyorsan kiköszörülte a házigazda, előbb Zalánki Gergő talált be, majd Manhercz Krisztián duplázott. A törökök viszont a negyed vége előtt emberelőnyből egyenlítettek (4-4).

Úgy tűnt, a rivális erejéből mindössze ennyire futotta, a második játékrészben ugyanis eredménytelen támadásaik után általában már emberhátrányban kellett védekezniük, mert valaki szinte mindig elől ragadt közülük. Ezt kihasználva 4-0-ra nyerték a negyedet a magyarok (8-4).

A nagyszünet után a török csapat gyors emberelőnyös góllal kezdett, de a túloldalon a Hárai Balázs által kiharcolt kiállításokat előbb Angyal Dániel, majd Erdélyi Balázs váltotta gólra.

A játékrész végén pedig Varga Dénes is megvillant egy bombával (11-5).

A zárónegyedben a törökök már nem jelentettek veszélyt a kapura, Manherczék pedig sorra lőtték a gólokat, így a vége 19-5 lett.

Märcz Tamás együttese csütörtökön a spanyolokkal találkozik, az a találkozó dönt a csoportelsőségről, ami közvetlenül negyeddöntős szereplést ér.

Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az olimpiai címvédő szerbek, a világbajnok olaszok, valamint a vb-ezüstérmes spanyolok tokiói szereplése már biztos.

C csoport:

korábban:

Spanyolország-Málta 23-7 (4-3, 6-2, 7-0, 6-2)

A csoport további programja:

csütörtök:

Málta-Törökország 11.30

MAGYARORSZÁG-Spanyolország 19.00

szombat:

Törökország-Spanyolország 10.00

MAGYARORSZÁG-Málta 19.00

Forrás: MTI

Borítókép: Attila Sezer, a török válogatott kapusa (b2), csapattársai, Emre Gürdenli (b), Ege Kahraman (j2) és Can Selcuk Caner (j), valamint Jansik Szilárd, a magyar válogatott játékosa (j3) a budapesti vízilabda Európa-bajnokság férfi tornájának csoportkörében játszott mérkőzésén a Duna Arénában 2020. január 14-én.