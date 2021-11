Mezőkövesden is kikapott a Paks

A Mezőkövesd 2-1-re nyert a vendég Paks ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának első szombati mérkőzésén.

Lendületesen kezdett mindkét csapat, itt is, ott is adódtak helyzetek, sőt, egy-egy kapufa is Calcan, illetve Ádám lövése után. A veszélyesebb lehetőségeket a hazaiak alakították ki, akik egy szögletet követően meg is szerezték a vezetést. A bekapott gól még aktívabbá tette a vendégeket, közelről és távolról is próbálkoztak bevenni Tordai kapuját, jó ideig azonban sikertelenül. Az első félidő végén aztán egy jól kijátszott támadásból Sajbán egyenlített, így döntetlenről indult a második játékrész.

A folytatásban változatlanul mindkét fél a támadásokra helyezte a hangsúlyt, s bár újabb gól sokáig nem esett, Ádám – egy remek szabadrúgásvariáció után – ismét a kapufát találta el.

A nagy iram miatt a hajrára fáradni kezdett a Paks, a Mezőkövesd viszont bírta a tempót, s egy nagyszerű kiugratás végén Jurina ismét megszerezte a házigazdáknak a vezetést.

Az utolsó percekben a vendégek mindent elkövettek az egyenlítésért, de a szervezetten védekező mezőkövesdiek az útjukat állták. A végén Jurina még kihagyott egy ziccert, de a Mezőkövesd így is otthon tartotta a három pontot.