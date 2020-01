Öt kontinens 198 országában várható közvetítés

Budapesten és Nyugat-Magyarország látványos turisztikai célpontjai mellett halad majd végig a világ második legrangosabb kerékpáros körversenye, a Giro d'Italia magyarországi útvonala május 9. és 11. között – hangzott el szerdán Győrben az esemény magyarországi szervezőinek sajtótájékoztatóján.

Révész Máriusz, a Giro Hungary 2020 szervező bizottságának elnöke, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, a Tour de France után a világ második legrangosabb kerékpáros versenyének számító, május 9. és 31. között megrendezendő sportesemény első három napja három magyarországi szakaszon zajlik majd.

A „Nagy rajt” Budapesten, a Hősök terén lesz, majd a versenyzők végighaladnak többek között az Andrássy úton, a Margit-hídon és a várban fejezik be az aznapi programot.

Hozzátette, az első nap egyéni időfutam lesz, 8 kilométeren, a kerékpárosok percenként indulnak majd, így

csak a rajt három 3 órán keresztül fog tartani.

Révész Máriusz a következő két napról kiemelte, 200 kilométeres szakaszokon versenyeznek majd a kerékpárosok,

a második napon a Szentendre, Esztergom, Dunakanyar, Tata, Pannonhalma és Győr, míg a harmadik napon a Székesfehérvár, Veszprém, Tihany, Szigliget, Kis-Balaton és Nagykanizsa útvonalon.

A szervező bizottság elnöke rámutatott, az eseményt öt kontinens, 198 országában közvetítik majd, azaz a világ figyelme Magyarország felé fordul, ezért az útvonalat igyekeztek úgy összeállítani, hogy az látványos turisztikai célpontok mentén haladjon el.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az országimázs mellett a szemléletformálás szempontjából is fontos a Giro d’Italia, azt várják a versenytől, hogy segít fellendíteni a kerékpárral való közlekedést. Megjegyezte, ehhez kapcsolódóan már áprilisban 200 ezer gyerek fog közlekedési alapvizsgát tenni az országban.

Sió Zoltán, a Giro Hungary 2020 projektvezetője a sajtótájékoztatón kiemelte, Magyarország a kerékpársport tekintetében még fejlődésben van, de a szomszédos Ausztriában és Szlovákiában is vannak olyan versenyzők, akik jó esélyekkel indulnak el a májusi futamokon. Hangsúlyozta, ezért is volt fontos, hogy a három fővárostól is mintegy 1-1 órányi távolságra fekvő Győr város is része legyen az útvonalnak.

A projektvezető beszélt arról is, hogy a Giro d’Italia nem csupán egy sportesemény, hanem igazi fesztivál is, amelyet

az érintett szakaszokon különböző kísérőprogramok, koncertek és egy 30-40 autóból álló látványos reklámkaraván színesít majd.

Sió Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy

január 30-án este, 100 nappal a rajt előtt, az olasz hagyományoknak megfelelően Budapesten és Győrben is megvilágítanak majd néhány ikonikus épületet a verseny színével, a rózsaszínnel.

Szilasi László, a Giro Hungary 2020 sportszakmai vezetője jelezte, az 1909 óta megrendezett versenyen eddig mindössze egy magyar, Bodrogi László indult 2007-ben, idén esély van rá, hogy Valter Attila, a CCC Team, és Pelikán János, a Pannon Cycling Team sportolója is ott legyen a körversenyen.

A sportszakmai vezető szerint Peter Sagan háromszoros világbajnok szlovák sprinter is rajthoz áll, ezért a határ közelsége miatt Győrben kiemelten sok szlovák szurkolóra számít.

Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere köszönetet mondott a kormánynak amiért a versenyt Magyarországra hozta, és megjegyezte, jelentős turisztikai forgalomra számítanak. Kiemelte, hogy Győr élen jár a kerékpáros közlekedésben, folyamatosan építi és újítja meg a kerékpárutakat, és fejleszti a közösségi kerékpározást is.

Sándorfi Róbert, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kulturális, sport és marketing főosztályának vezetője közölte, Győr a második nap befutó szakasza lesz, ahova a délutáni órákban érkeznek meg a versenyzők. Hozzátette, a városban olyan útvonalat jelöltek ki a kerékpárosoknak, amely nemcsak szép, de versenytechnikai szempontból biztonságos is. Így többek között a Rába-partot, a Bécsi kapu teret és a Jedlik-hidat is érintik majd a versenyzők mielőtt befutnak a győri városháza előtti célba.

Forrás: MTI